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Транскрибировать голос в текст (Мод, Unlocked)

Транскрибировать голос в текст (Мод, Unlocked) 1.72.0

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Версия:
1.72.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
42apps, TOO
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
406
Скриншоты
Описание

Транскрибировать голос в текст — откройте для себя будущее цифровой помощи с нашим инновационным инструментом Summarizer AI. Преобразуйте голосовые заметки или диктовку в текст всего за несколько секунд. Независимо от того, записываете ли вы лекции, участвуете в встречах или просматриваете контент на YouTube, наше приложение быстро предоставляет точную и краткую расшифровку голоса, а также удобное резюме.


С Транскрибировать голос в текст вы экономите время и повышаете эффективность работы. Приложение идеально подходит для студентов, профессионалов и всех, кто ценит быстрый доступ к текстовой информации. Попробуйте наш инструмент уже сегодня и убедитесь в его простоте и эффективности!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Транскрибировать голос в текст (Мод, Unlocked) v1.72.0 MOD APK

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Скачать Транскрибировать голос в текст (Мод, Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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