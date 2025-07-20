One Security – антивирус, очиститель, ускоритель (Мод, Unlocked) v1.8.4.8
One Security - Antivirus, Cleaner, Booster - это незаменимое приложение для защиты вашего смартфона от вредоносных атак. Вирусы могут представлять угрозу для вашей системной информации, поэтому это приложение можно считать надежным союзником в борьбе с ними. One Security предлагает простой и эффективный способ обнаружения и уничтожения вирусов, поддельных приложений и других потенциально опасных элементов.
Это приложение позволяет легко защитить ваше устройство всего одним касанием. Оно предлагает не только антивирусную защиту, но и возможности по очистке и оптимизации системы. Вы можете быть уверены, что ваш смартфон работает на максимальной производительности, а ваша личная информация остается в безопасности.
В общем, если вам важна безопасность вашего устройства и личных данных, One Security - Antivirus, Cleaner, Booster - станет вашим надежным помощником. Оно предлагает широкий спектр функций, которые позволяют эффективно защищать ваш телефон от угроз и повышать его производительность.
Премиум-функции разблокированы
Скачать One Security – антивирус, очиститель, ускоритель (Мод, Unlocked) v1.8.4.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.