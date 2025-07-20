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One Security – антивирус, очиститель, ускоритель (Мод, Unlocked)

One Security – антивирус, очиститель, ускоритель (Мод, Unlocked) v1.8.4.8

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Версия:
1.8.4.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
One Dot Moblie Limited
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 12:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 375
Описание

One Security - Antivirus, Cleaner, Booster - это незаменимое приложение для защиты вашего смартфона от вредоносных атак. Вирусы могут представлять угрозу для вашей системной информации, поэтому это приложение можно считать надежным союзником в борьбе с ними. One Security предлагает простой и эффективный способ обнаружения и уничтожения вирусов, поддельных приложений и других потенциально опасных элементов.


Это приложение позволяет легко защитить ваше устройство всего одним касанием. Оно предлагает не только антивирусную защиту, но и возможности по очистке и оптимизации системы. Вы можете быть уверены, что ваш смартфон работает на максимальной производительности, а ваша личная информация остается в безопасности.


В общем, если вам важна безопасность вашего устройства и личных данных, One Security - Antivirus, Cleaner, Booster - станет вашим надежным помощником. Оно предлагает широкий спектр функций, которые позволяют эффективно защищать ваш телефон от угроз и повышать его производительность.


Информация о модах

Премиум-функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать One Security – антивирус, очиститель, ускоритель (Мод, Unlocked) v1.8.4.8 MOD APK

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Скачать One Security – антивирус, очиститель, ускоритель (Мод, Unlocked) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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