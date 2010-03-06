Если вам необходимо освободить место на вашем устройстве или уменьшить размер видео для отправки по электронной почте или публикации в интернете, то "Video Compressor - Fast Compress Video & Photo" может стать идеальным решением для вас. Это приложение не просто сжимает видео, но и предлагает ряд дополнительных функций, которые могут быть чрезвычайно полезны.
С его помощью вы сможете не только уменьшать размеры ваших видеозаписей, сохраняя при этом качество на высоком уровне, но и получите возможность редактировать видео, нарезать ненужные фрагменты, объединять несколько клипов в одно целое, а также извлекать аудиодорожки из видеофайлов. Эти функции делают "Video Compressor - Fast Compress Video & Photo" многофункциональным инструментом, который может быть полезен как для профессиональных пользователей, так и для тех, кто просто хочет быстро и эффективно обработать свои видео.
Премиум-функции разблокированы
Скачать Видео компрессор - Быстрое сжатие видео и фото (Мод, Unlocked) v2.0.03 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.