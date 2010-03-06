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Видео компрессор - Быстрое сжатие видео и фото (Мод, Unlocked)

Видео компрессор - Быстрое сжатие видео и фото (Мод, Unlocked) 2.0.03

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Версия:
2.0.03
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MobileIdea Studio
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 182
Скриншоты
Описание

Если вам необходимо освободить место на вашем устройстве или уменьшить размер видео для отправки по электронной почте или публикации в интернете, то "Video Compressor - Fast Compress Video & Photo" может стать идеальным решением для вас. Это приложение не просто сжимает видео, но и предлагает ряд дополнительных функций, которые могут быть чрезвычайно полезны.


С его помощью вы сможете не только уменьшать размеры ваших видеозаписей, сохраняя при этом качество на высоком уровне, но и получите возможность редактировать видео, нарезать ненужные фрагменты, объединять несколько клипов в одно целое, а также извлекать аудиодорожки из видеофайлов. Эти функции делают "Video Compressor - Fast Compress Video & Photo" многофункциональным инструментом, который может быть полезен как для профессиональных пользователей, так и для тех, кто просто хочет быстро и эффективно обработать свои видео.


Информация о модах

Премиум-функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Видео компрессор - Быстрое сжатие видео и фото (Мод, Unlocked) v2.0.03 MOD APK

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Скачать Видео компрессор - Быстрое сжатие видео и фото (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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