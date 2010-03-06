Описание

Если вам необходимо освободить место на вашем устройстве или уменьшить размер видео для отправки по электронной почте или публикации в интернете, то "Video Compressor - Fast Compress Video & Photo" может стать идеальным решением для вас. Это приложение не просто сжимает видео, но и предлагает ряд дополнительных функций, которые могут быть чрезвычайно полезны.





С его помощью вы сможете не только уменьшать размеры ваших видеозаписей, сохраняя при этом качество на высоком уровне, но и получите возможность редактировать видео, нарезать ненужные фрагменты, объединять несколько клипов в одно целое, а также извлекать аудиодорожки из видеофайлов. Эти функции делают "Video Compressor - Fast Compress Video & Photo" многофункциональным инструментом, который может быть полезен как для профессиональных пользователей, так и для тех, кто просто хочет быстро и эффективно обработать свои видео.