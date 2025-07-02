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Запись экрана- Screen Recorder (Мод, Unlocked)

Запись экрана- Screen Recorder (Мод, Unlocked) v10.5.33

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Версия:
10.5.33
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AppSmartz
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 257
Описание

Screen Recorder - универсальное приложение для мобильных устройств, которое предоставляет вам возможность записывать видео с экрана вашего устройства и создавать снимки экрана высокого качества. Независимо от того, нужно ли вам создавать обучающие видео, делиться игровыми моментами, фиксировать важные события или создавать контент для социальных сетей, Screen Recorder обеспечивает простой и эффективный способ сделать это. Приложение также предлагает возможность записи звука из микрофона или аудио устройства, а встроенный редактор видео поможет вам обработать и улучшить ваши записи. С легким интерфейсом и высокой производительностью Screen Recorder - ваш верный спутник для захвата и сохранения моментов с вашего мобильного устройства.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Запись экрана- Screen Recorder (Мод, Unlocked) v10.5.33 MOD APK

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Скачать Запись экрана- Screen Recorder (Мод, Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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