Screen Recorder - универсальное приложение для мобильных устройств, которое предоставляет вам возможность записывать видео с экрана вашего устройства и создавать снимки экрана высокого качества. Независимо от того, нужно ли вам создавать обучающие видео, делиться игровыми моментами, фиксировать важные события или создавать контент для социальных сетей, Screen Recorder обеспечивает простой и эффективный способ сделать это. Приложение также предлагает возможность записи звука из микрофона или аудио устройства, а встроенный редактор видео поможет вам обработать и улучшить ваши записи. С легким интерфейсом и высокой производительностью Screen Recorder - ваш верный спутник для захвата и сохранения моментов с вашего мобильного устройства.
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Скачать Запись экрана- Screen Recorder (Мод, Unlocked) v10.5.33 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.