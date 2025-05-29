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REC - Запись экрана | HD, UHD (Мод, Unlocked)

REC - Запись экрана | HD, UHD (Мод, Unlocked) 4.6.11

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Версия:
4.6.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZipoApps
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 405
Скриншоты
Описание

REC — Screen — это мощное и простое средство записи экрана с расширенными функциями, предоставляющее пользователям все возможности для создания видео на своем экране или более инновационной потоковой передачи игр. Приложение также имеет интуитивно понятные элементы управления для записи, гарантируя, что пользователи смогут получать свои видео в самом высоком качестве после обработки. Абсолютное удобство для пользователя во время использования или интеграции в систему, панель уведомлений и другие области устройства — главная цель разработчиков приложения. 


Таким образом, пользователи могут мгновенно получить доступ к функциям или возможностям и начать запись, не открывая исходное приложение. Время, затрачиваемое на запись или редактирование ваших видео, может быть сведено к минимуму, в то время как вы предоставляете себе доступ к наиболее привлекательным параметрам. Вы также можете настроить интерфейс с многочисленными функциями и иметь абсолютный контроль.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать REC - Запись экрана | HD, UHD (Мод, Unlocked) v4.6.11 MOD APK

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Скачать REC - Запись экрана | HD, UHD (Мод, Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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