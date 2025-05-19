Редактор видео с эффектами (Мод, Unlocked) 2.3.6
OviCut - это инновационное мобильное приложение, разработанное с учетом потребностей тех, кто ценит профессиональный уровень редактирования видео, сравнимый с программой Adobe Premiere на компьютере. С помощью этого приложения пользователи могут легко и удобно создавать потрясающие видеоролики с разнообразными и яркими эффектами.
Независимо от того, записываете ли вы видео для социальных сетей, YouTube, проекта на работе или просто для развлечения, предоставляет вам все необходимые инструменты для творчества. Вы сможете превратить скучные видео в захватывающие произведения искусства, поднимая свои навыки монтажа и кинопроизводства на новый уровень.
С OviCut вы можете легко добавлять переходы, текст, звуковые эффекты, фильтры и многое другое, чтобы придать вашим видеороликам профессиональный вид. Интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет легко освоить его функционал и создавать потрясающие видео даже без предварительного опыта в редактировании.
Вип разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.