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Редактор видео с эффектами (Мод, Unlocked)

Редактор видео с эффектами (Мод, Unlocked) 2.3.6

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Версия:
2.3.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VMix Video Editor with Music and Effects Ltd.
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Вчера, 19:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 524
Скриншоты
Описание

OviCut - это инновационное мобильное приложение, разработанное с учетом потребностей тех, кто ценит профессиональный уровень редактирования видео, сравнимый с программой Adobe Premiere на компьютере. С помощью этого приложения пользователи могут легко и удобно создавать потрясающие видеоролики с разнообразными и яркими эффектами.


Независимо от того, записываете ли вы видео для социальных сетей, YouTube, проекта на работе или просто для развлечения, предоставляет вам все необходимые инструменты для творчества. Вы сможете превратить скучные видео в захватывающие произведения искусства, поднимая свои навыки монтажа и кинопроизводства на новый уровень.


С OviCut вы можете легко добавлять переходы, текст, звуковые эффекты, фильтры и многое другое, чтобы придать вашим видеороликам профессиональный вид. Интуитивно понятный интерфейс приложения позволяет легко освоить его функционал и создавать потрясающие видео даже без предварительного опыта в редактировании.


Информация о модах

Вип разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Редактор видео с эффектами (Мод, Unlocked) v2.3.6 MOD APK

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Скачать Редактор видео с эффектами (Мод, Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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