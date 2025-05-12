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Loop Maker - Cоздание музыки (Мод, Unlocked)

Loop Maker - Cоздание музыки (Мод, Unlocked) 1.13.2

Создавайте уникальные мелодии с помощью интуитивного приложения
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Версия:
1.13.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gismart
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 126
Скриншоты
Описание

Loop Maker Pro – Music Maker — это идеальное приложение для тех, кто живет музыкой и хочет создавать собственные мелодии. Если музыка для вас — это больше, чем хобби, если это ваш способ выразить эмоции и отдохнуть после напряженного рабочего дня, то это приложение предоставит вам все необходимые инструменты для творчества.


Приложение Loop Maker Pro позволяет пользователям свободно экспериментировать с различными музыкальными стилями и звуками, не ограничивая их творческую свободу. Вы можете использовать свои идеи для создания уникальных композиций, исходящих прямо из вашего сердца. Пользовательский интерфейс приложения разработан таким образом, чтобы облегчить процесс создания музыки: интуитивно понятные контролы и доступные инструменты позволяют даже начинающим музыкантам легко начать свой путь в мире музыкального создания.


Программа обладает широким набором функций, которые помогут вам развивать ваш музыкальный талант. От записи живых лупов до интеграции различных звуковых эффектов — все это доступно в одном приложении. Кроме того, процесс создания музыки в Loop Maker Pro способствует развитию вашего мышления и музыкального вкуса, предлагая вам бесконечные возможности для экспериментов и самовыражения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Loop Maker - Cоздание музыки (Мод, Unlocked) v1.13.2 MOD APK

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Скачать Loop Maker - Cоздание музыки (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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