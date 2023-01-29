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Sygic GPS Navigation & Offline Maps (Мод, Unlocked)

Sygic GPS Navigation & Offline Maps (Мод, Unlocked) 24.3.3-2316

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Нужно обновить?
Версия:
24.3.3-2316
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Sygic.
Категория:
Навигаторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 868

Приложение Sygic GPS Navigation & Offline Maps - это мощное и популярное приложение для навигации, которое имеет более 200 миллионов пользователей по всему миру. Оно отличается высокой точностью и современными функциями, делая путешествия более удобными и безопасными. Одной из ключевых особенностей Sygic GPS Navigation является его постоянно обновляемая система карт. Это означает, что у вас всегда будет доступ к актуальным картам и навигационным данным, что особенно важно в путешествиях.


Кроме того, приложение предоставляет трехмерные изображения и интуитивно понятный дизайн интерфейса, что делает его простым в использовании. Одним из последних обновлений является интеграция с Android Auto, что делает его еще более удобным для водителей. Теперь приложение можно связать напрямую с экраном вашего автомобиля через Android Auto. Вы можете управлять им с помощью касаний, рычагов переключения передач и других элементов управления в вашем автомобиле, что делает вождение проще и безопаснее.



Скриншоты

Информация о модах

Про разблокирован


 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Sygic GPS Navigation & Offline Maps (Мод, Unlocked) 24.3.3-2316 взлом

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ARMV7 64 Мб ARMV8 64 Мб ARMV7 (Ссылка 1) 64 Мб ARMV8 (Ссылка 2) 64 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Sygic GPS Navigation & Offline Maps (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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VIKTORIO
VIKTORIO 29 января 2023 20:20
Не работает прога бесконечно перезагрузка
+2
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