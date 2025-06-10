GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked) 15.3
GPS-спидометр: одометр HUD будет приложением, которое может дать своим пользователям возможность измерять скорость движения очень честно и с очень высокой точностью. Скорость будет одним из основных параметров для поездок или перемещения между разными местами, которые пользователи смогут контролировать. Но в некоторых особых случаях встроенные спидометры на ваших автомобилях могут работать некорректно. И чтобы иметь возможность решить эту проблему как можно быстрее, это приложение будет вариантом, который вы не должны игнорировать в своей коллекции приложений. С помощью этого приложения пользователи могут точно контролировать свою скорость движения, удерживая телефон, и GPS будет поддерживать их.
Премиум разблокирован
Скачать GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked) v15.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.