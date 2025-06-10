android-1.ru / Программы / Навигаторы / GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked)
GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked)

GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked) 15.3

5
3
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
15.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
KTW Apps
Категория:
Навигаторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:10
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 008
Скриншоты
Описание

GPS-спидометр: одометр HUD будет приложением, которое может дать своим пользователям возможность измерять скорость движения очень честно и с очень высокой точностью. Скорость будет одним из основных параметров для поездок или перемещения между разными местами, которые пользователи смогут контролировать. Но в некоторых особых случаях встроенные спидометры на ваших автомобилях могут работать некорректно. И чтобы иметь возможность решить эту проблему как можно быстрее, это приложение будет вариантом, который вы не должны игнорировать в своей коллекции приложений. С помощью этого приложения пользователи могут точно контролировать свою скорость движения, удерживая телефон, и GPS будет поддерживать их.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked) v15.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Перевод экрана (Мод, Unlocked)
Перевод экрана (Мод, Unlocked)
Version: 3.1.0
Голосовой поиск (Мод, Unlocked)
Голосовой поиск (Мод, Unlocked)
Version: 3.5.6
Blossom - Определение растений (Мод, Unlocked)
Blossom - Определение растений (Мод, Unlocked)
Version: 1.52.0
eXport-it, UPnP клиент/сервер
eXport-it, UPnP клиент/сервер
Version: 1.9.1
Retro Camera-фоторедактор (Мод, Unlocked)
Retro Camera-фоторедактор (Мод, Unlocked)
Version: 1.8.1
Студия рисования (Мод, Unlocked)
Студия рисования (Мод, Unlocked)
Version: 4.4.5
Тренировки дома - Пресс (Мод, Unlocked)
Тренировки дома - Пресс (Мод, Unlocked)
Version: 10.3
GameModeX - Game Booster PRO (Мод, Unlocked)
GameModeX - Game Booster PRO (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.02

Отзывы о GPS спидометр : HUD одометр (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив