Описание

GPS-спидометр: одометр HUD будет приложением, которое может дать своим пользователям возможность измерять скорость движения очень честно и с очень высокой точностью. Скорость будет одним из основных параметров для поездок или перемещения между разными местами, которые пользователи смогут контролировать. Но в некоторых особых случаях встроенные спидометры на ваших автомобилях могут работать некорректно. И чтобы иметь возможность решить эту проблему как можно быстрее, это приложение будет вариантом, который вы не должны игнорировать в своей коллекции приложений. С помощью этого приложения пользователи могут точно контролировать свою скорость движения, удерживая телефон, и GPS будет поддерживать их.