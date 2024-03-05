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Тренировки дома - Пресс (Мод, Unlocked)

Тренировки дома - Пресс 9.9

Unlocked
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Версия:
9.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fitzeee Fitness
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
740
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Описание

Home Workout Six Pack Abs Mod APK известен как идеальный фитнес-тренер, который поможет всем мужчинам достичь тела своей мечты. Мы создаем систему упражнений с помощью качественных видеоуроков, и вы тренируетесь дома, и никто не меняет поддержку записи, потому что приложение все это интегрировало. Все упражнение предназначено для всех групп мышц с 3 уровнями легкого, среднего и сложного.


Вы наверняка будете удивлены всеми упражнениями, которые предлагает Home Workout Six Pack ABS. Мы расположили все упражнения в научной последовательности, чтобы каждый мог получить тренировку, не изнуряющую, но при этом очень эффективную. Отжимания, Buzz, обратные кранчи, берпи, шесть пакетов, планки, велосипеды, приседания и многое другое. Обратите внимание и потратьте много времени на упражнения для всего тела, чтобы сбалансировать график тренировок. Мы также поддерживаем напоминания о тренировках для малоподвижных групп мышц с помощью подробных видеоуроков. Кроме того, упражнения с аудиогидом легко найти, так как это маршруты, установленные ведущими экспертами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Тренировки дома - Пресс (Мод, Unlocked) v9.9 MOD APK

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Скачать Тренировки дома - Пресс (Мод, Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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