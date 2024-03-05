Описание

Home Workout Six Pack Abs Mod APK известен как идеальный фитнес-тренер, который поможет всем мужчинам достичь тела своей мечты. Мы создаем систему упражнений с помощью качественных видеоуроков, и вы тренируетесь дома, и никто не меняет поддержку записи, потому что приложение все это интегрировало. Все упражнение предназначено для всех групп мышц с 3 уровнями легкого, среднего и сложного.





Вы наверняка будете удивлены всеми упражнениями, которые предлагает Home Workout Six Pack ABS. Мы расположили все упражнения в научной последовательности, чтобы каждый мог получить тренировку, не изнуряющую, но при этом очень эффективную. Отжимания, Buzz, обратные кранчи, берпи, шесть пакетов, планки, велосипеды, приседания и многое другое. Обратите внимание и потратьте много времени на упражнения для всего тела, чтобы сбалансировать график тренировок. Мы также поддерживаем напоминания о тренировках для малоподвижных групп мышц с помощью подробных видеоуроков. Кроме того, упражнения с аудиогидом легко найти, так как это маршруты, установленные ведущими экспертами.