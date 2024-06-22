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Календарь беременности по дням (Мод, Unlocked)

Календарь беременности по дням (Мод, Unlocked) 3.113.0

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Версия:
3.113.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wachanga
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 61 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 335

Отслеживание беременности и родов — это незаменимый инструмент для мониторинга и поддержки беременных женщин на каждом этапе их пути к материнству. Приложение предоставляет подробную и надежную информацию о развитии плода, начиная с первых дней беременности и заканчивая родами. Здесь можно найти рекомендации по питанию, физическим упражнениям и общему здоровью, что помогает будущим мамам принимать осознанные решения и заботиться о своем благополучии и благополучии своего малыша.


С помощью этого приложения женщины могут ежедневно отслеживать изменения и развитие плода, получать персонализированные советы и напоминания, которые облегчают понимание всех аспектов беременности. Особое внимание уделено функциям, помогающим снизить стресс и тревогу, особенно на поздних сроках беременности. Функция проверки готовности к родам предлагает пошаговые инструкции и советы, чтобы будущие мамы могли уверенно подготовиться к этому важному событию.


Приложение также включает списки дел и предметов первой необходимости, необходимых для родов и ухода за новорожденным. Это помогает мамам не забыть ничего важного и чувствовать себя более организованными и уверенными в своих действиях. Отслеживание беременности и родов становится надежным спутником каждой беременной женщины, поддерживая ее на всех этапах этого удивительного и важного периода жизни.



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Скачать Календарь беременности по дням (Мод, Unlocked) 61 Мб Ссылка 2 61 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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