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Язык тела - Обмани меня. Жесты и микровыражения (Мод, Unlocked)

Язык тела - Обмани меня. Жесты и микровыражения (Мод, Unlocked) 28.3

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Версия:
28.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Tikamori
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 708
Скриншоты
Описание

Приложение Trick Me предоставляет пользователю возможность лучше понимать мотивы и природу лжи в общении с другими людьми. В современном мире, где информация часто искажается или представляется в искаженном виде, умение распознавать ложь может быть полезным навыком. Рассмотрим подробнее, почему люди могут лгать и как это приложение может помочь в этом понимании. Ложь - это многогранное явление, и ее мотивы могут быть разнообразными. Некоторые люди могут лгать, чтобы защитить себя от негативных последствий, другие - чтобы достичь своих целей или скрыть информацию.


Важно учитывать, что ложь не всегда представляет собой злонамеренное умышленное искажение фактов; в некоторых случаях это может быть попыткой избежать неприятных ситуаций. Приложение Trick Me предоставляет информацию и советы по распознаванию признаков лжи, что может помочь пользователям быть более бдительными и критическими в своем общении. Оно может помочь пользователям лучше понимать, когда что-то не так, и задавать уточняющие вопросы, чтобы выявить истину. Это может быть полезным как в профессиональных, так и в личных отношениях.




Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Язык тела - Обмани меня. Жесты и микровыражения (Мод, Unlocked) v28.3 MOD APK

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Скачать Язык тела - Обмани меня. Жесты и микровыражения (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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