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Видеоредактор VideoShowLite (Мод, Unlocked)

Видеоредактор VideoShowLite (Мод, Unlocked) 10.2.4.1 lite

Ультра-легкий монтаж: создавай ролики, слайд-шоу и коллажи в пути без лишних кликов
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Версия:
10.2.4.1 lite
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VideoShow EnjoyMobi Video Editor
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 00:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
809
Скриншоты
Описание

VideoShowLite — мобильный видеоредактор формата «всё-в-одном», который запускается за секунду и сразу открывает камеру, галерею и монтажную ленту. Каждые пять минут ты успеваешь склеить кадры, обрезать лишнее, наложить музыку и экспортировать клип в HD. Управление жестами, тайм-линия с увеличением пинч-зумом и мгновенный предпросмотр делают весь процесс похожим на игру — добавил кадры, растянул переход, тапнул «Сохранить» и показал друзьям. А когда нужен эффект, просто перетащи его поверх фрагмента: движущийся титр, плавное приближение или фильтр «кинолента». Всё работает офлайн, поэтому творить можно и в самолёте, и на даче без сети.


Во второй вкладке раскрываются главные козыри: графические стикеры в GIF-формате, анимационные подписи, десятки «магических» эффектов и модные переходы «размазка», «полароид» или «световая вспышка». Один тап — и ролик превращается в музыкальную открытку; другой — и видео сохраняется как MP3-подкаст. Встроенный компрессор уменьшит размер файла без потери качества, а пакетное сжатие подготовит сторис к загрузке в соцсети. Хотишь слайд-шоу из 30 фото? Выбери тему, музыка подстроится сама, а субтитры подхватят цвета обложки. Приложение поддерживает динамический календарь, так что юбилейный ролик напомнит о себе ровно в дату — повод вернуться и смонтировать ещё одну историю. Установи и увидишь, насколько легко держать мобильную студию в кармане.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Видеоредактор VideoShowLite (Мод, Unlocked) v10.2.4.1 lite MOD APK

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Скачать Видеоредактор VideoShowLite (Мод, Unlocked) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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