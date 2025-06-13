Описание

VideoShowLite — мобильный видеоредактор формата «всё-в-одном», который запускается за секунду и сразу открывает камеру, галерею и монтажную ленту. Каждые пять минут ты успеваешь склеить кадры, обрезать лишнее, наложить музыку и экспортировать клип в HD. Управление жестами, тайм-линия с увеличением пинч-зумом и мгновенный предпросмотр делают весь процесс похожим на игру — добавил кадры, растянул переход, тапнул «Сохранить» и показал друзьям. А когда нужен эффект, просто перетащи его поверх фрагмента: движущийся титр, плавное приближение или фильтр «кинолента». Всё работает офлайн, поэтому творить можно и в самолёте, и на даче без сети.





Во второй вкладке раскрываются главные козыри: графические стикеры в GIF-формате, анимационные подписи, десятки «магических» эффектов и модные переходы «размазка», «полароид» или «световая вспышка». Один тап — и ролик превращается в музыкальную открытку; другой — и видео сохраняется как MP3-подкаст. Встроенный компрессор уменьшит размер файла без потери качества, а пакетное сжатие подготовит сторис к загрузке в соцсети. Хотишь слайд-шоу из 30 фото? Выбери тему, музыка подстроится сама, а субтитры подхватят цвета обложки. Приложение поддерживает динамический календарь, так что юбилейный ролик напомнит о себе ровно в дату — повод вернуться и смонтировать ещё одну историю. Установи и увидишь, насколько легко держать мобильную студию в кармане.