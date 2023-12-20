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Тренировка дома без оборудования (Мод, Unlocked)

Тренировка дома без оборудования (Мод, Unlocked) 19.71

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hazard Studio
Версия:
19.71
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
id приложения:
com.hazard.homeworkouts
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 509

Домашние тренировки могут быть отличным решением для тех, кто хочет поддерживать физическую форму и заботиться о своем здоровье, но не имеет доступа к тренажерному залу или же предпочитает тренироваться в уютной обстановке дома. Приложение Home Workouts - без оборудования - тренажер для похудания предоставляет удобный и эффективный способ заниматься фитнесом в домашних условиях.


Одной из ключевых особенностей этого приложения является доступ к конкретным упражнениям с трехмерными инструкциями, что делает понимание и выполнение упражнений более наглядными и простыми. Это особенно полезно для начинающих, которые могут быть не знакомы с правильной техникой выполнения упражнений.


Еще одним преимуществом приложения является его гибкость. Оно позволяет пользователям выбирать тренировки и программы, соответствующие их целям и уровню подготовки. Таким образом, как новички, так и более опытные спортсмены могут находить подходящие тренировки.


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Скачать Тренировка дома без оборудования (Мод, Unlocked) 19.71 взлом

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Скачать Тренировка дома без оборудования (Мод, Unlocked)
40 Мб
Ссылка 2
40 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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