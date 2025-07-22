EasyCut - Video Editor & Maker (Мод, Unlocked) v1.7.5.2144
С EasyCut создание и редактирование высококачественных видео становится простым и удобным процессом. Приложение предоставляет пользователям множество дополнительных эффектов для редактирования фотографий и готовые шаблоны для видео, что значительно упрощает создание уникального контента. Экспорт видео высокого качества происходит быстро и без проблем.
Среди преимуществ EasyCut — высококлассная аудио- и визуальная система, которая гарантирует профессиональный результат, а также интуитивно понятный и визуально привлекательный интерфейс. Это приложение идеально подходит для тех, кто ценит удобство и превосходную среду для редактирования видео.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.