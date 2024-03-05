Описание

VSCO — это незаменимый инструмент для профессиональных фотографов, предоставляющий возможность редактировать фотографии и видео с высоким качеством. Если вам не доступны фильтры вашего редактора, то это приложение обязательно должно быть установлено на вашем компьютере. Каждый художник должен иметь возможность показать свои произведения искусства миру, и VSCO поможет вам в этом.





В приложении VSCO вы найдете широкий набор полезных инструментов для творческой редакции. Каждый инструмент и фильтр разработаны с учетом потребностей профессиональных фотографов, позволяя вам изменять цветовую гамму, настраивать скорость воспроизведения, корректировать освещение и многое другое.



