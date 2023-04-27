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PhotoDirector (Мод, Премиум)

PhotoDirector (Мод, Премиум) 19.3.0

Используйте мощные функции редактирования в приложении для создания коллажей
8
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Cyberlink Corp
Версия:
19.3.0
Категория:
Фоторедакторы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
id приложения:
com.cyberlink.photodirector
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
5 777

PhotoDirector содержит самые мощные функции, которые вы можете найти в приложении для редактирования изображений. Он объединяет технологии редактирования, которых не может даже его брат того же жанра. Редактируйте фотографии, изменяйте размеры изображений, добавляйте новые фотографии и многое другое, «PhotoDirector» никогда не разочарует вас в качестве своего сервиса. Это приложение для редактирования фотографий предложит множество комбинированных редакторов и создаст чрезвычайно креативные коллажи. 


Пользователи могут использовать тонны фильтров и эффектов камеры непосредственно в тот момент, когда вы используете их, чтобы максимизировать возможность делать снимки и создавать наиболее привлекательные продукты для каждого случая. Кроме того, в него встроены обычные функции, такие как редактирование фотоэффектов, изменение белого или полный баланс. Есть простые показатели. Например, яркость, применяя фотоэффекты в реальном времени, можно сделать прямо на экране во время фотосъемки.


Скриншоты

Информация о модах
  • Премиум-функции разблокированы.

В этом приложении нет рекламы

 Теги темы: Без рекламы, Premium

Скачать PhotoDirector (Мод, Премиум) 19.3.0 взлом

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Скачать PhotoDirector (Мод, Премиум)
180 Мб
Ссылка 2
180 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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