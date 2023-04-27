PhotoDirector (Мод, Премиум) 19.3.0
Используйте мощные функции редактирования в приложении для создания коллажей
PhotoDirector содержит самые мощные функции, которые вы можете найти в приложении для редактирования изображений. Он объединяет технологии редактирования, которых не может даже его брат того же жанра. Редактируйте фотографии, изменяйте размеры изображений, добавляйте новые фотографии и многое другое, «PhotoDirector» никогда не разочарует вас в качестве своего сервиса. Это приложение для редактирования фотографий предложит множество комбинированных редакторов и создаст чрезвычайно креативные коллажи.
Пользователи могут использовать тонны фильтров и эффектов камеры непосредственно в тот момент, когда вы используете их, чтобы максимизировать возможность делать снимки и создавать наиболее привлекательные продукты для каждого случая. Кроме того, в него встроены обычные функции, такие как редактирование фотоэффектов, изменение белого или полный баланс. Есть простые показатели. Например, яркость, применяя фотоэффекты в реальном времени, можно сделать прямо на экране во время фотосъемки.
- Премиум-функции разблокированы.
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