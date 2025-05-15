PlayerPro Music Player PRO 5.38 b242
PlayerPro Music Player PRO (Premium) - Продвинутый проигрыватель аудио и видео контента для Android-устройств. Приложение обладает красивым и приятным интерфейсом, имеется множество настроек звука. Доступны различные плагины и скины для приложения.
Воспроизводите музыку и видео по альбомам, исполнителям, жанрам, плейлистам.
Воспроизводите любое видео, имеется ручная подборка и установка обложек к видеозаписям и музыкальным трекам.
Есть более 20 скинов для приложения, изменяйте на свой вкус.
Кроме этого в приложении ещё много полезных функций, все они бесплатные.
Полная версия
Скачать PlayerPro Music Player PRO v5.38 b242 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.