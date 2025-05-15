android-1.ru / Программы / Мультимедиа / PlayerPro Music Player PRO
PlayerPro Music Player PRO

PlayerPro Music Player PRO 5.38 b242

2
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
5.38 b242
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
BlastOn SA
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 16:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 729
Скриншоты
Описание

PlayerPro Music Player PRO (Premium) - Продвинутый проигрыватель аудио и видео контента для Android-устройств. Приложение обладает красивым и приятным интерфейсом, имеется множество настроек звука. Доступны различные плагины и скины для приложения.

Воспроизводите музыку и видео по альбомам, исполнителям, жанрам, плейлистам.

Воспроизводите любое видео, имеется ручная подборка и установка обложек к видеозаписям и музыкальным трекам.

Есть более 20 скинов для приложения, изменяйте на свой вкус.

Кроме этого в приложении ещё много полезных функций, все они бесплатные.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Premium

Скачать PlayerPro Music Player PRO v5.38 b242 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать PlayerPro Music Player PRO 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Moon Reader PRO (Мод, Unlocked)
Moon Reader PRO (Мод, Unlocked)
Version: 9.9
Discord - чат для геймеров (Мод, Оптимизировано)
Discord - чат для геймеров (Мод, Оптимизировано)
Version: 226.17 - Stable
Shazam (Мод, Premium Unlocked)
Shazam (Мод, Premium Unlocked)
Version: 15.20.0-250424
MX Player Pro (Мод, Без рекламы)
MX Player Pro (Мод, Без рекламы)
Version: 1.87.0
IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты)
IPTV Pro (Мод, Patched/плейлисты)
Version: 9.0.10
Groovepad - создавайте музыку и биты (Мод, Unlocked)
Groovepad - создавайте музыку и биты (Мод, Unlocked)
Version: 1.23.0
Эффекты Видеоредактор - Лайк видео Эффект (Мод, Unlocked)
Эффекты Видеоредактор - Лайк видео Эффект (Мод, Unlocked)
Version: 2.5.7.1
Запись звонков Pro
Запись звонков Pro
Version: 6.34.2

Отзывы о PlayerPro Music Player PRO


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив