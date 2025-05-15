Описание

PlayerPro Music Player PRO (Premium) - Продвинутый проигрыватель аудио и видео контента для Android-устройств. Приложение обладает красивым и приятным интерфейсом, имеется множество настроек звука. Доступны различные плагины и скины для приложения.

Воспроизводите музыку и видео по альбомам, исполнителям, жанрам, плейлистам.

Воспроизводите любое видео, имеется ручная подборка и установка обложек к видеозаписям и музыкальным трекам.

Есть более 20 скинов для приложения, изменяйте на свой вкус.

Кроме этого в приложении ещё много полезных функций, все они бесплатные.