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MX Player Pro (Мод, Без рекламы)

MX Player Pro (Мод, Без рекламы) 1.93.3

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Версия:
1.93.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MX Media & Entertainment (formerly J2 Interactive)
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Вчера, 22:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19 300
Скриншоты
Описание

MX Player Pro представляет собой исключительный медиаплеер для устройств Android, способный улучшить ваш опыт просмотра видео на мобильном устройстве. Он не просто воспроизводит видео; это мощный инструмент с широким функционалом. Вы сможете использовать его для просмотра фильмов, онлайн-видео или просто потокового контента с возможностью добавления субтитров. MX Player Pro предлагает высокое разрешение изображений и реалистичные звуковые эффекты, делая просмотр более захватывающим.


Для максимального комфорта при просмотре, эта программа предлагает полезные функции, такие как блокировка ввода, чтобы предотвратить случайные жесты, и интеграция с Bluetooth для прослушивания аудио через наушники или колонки. Приложение также позволяет управлять энергосбережением, отключая автоматическое выключение экрана и управляя вибрацией, чтобы обеспечить бесперебойный просмотр.


Она оптимизирован для многоядерных процессоров, обеспечивая более быструю загрузку видео и плавную работу. Его интуитивный интерфейс поддерживает удобные жесты, которые позволяют легко управлять воспроизведением. Также в приложении предусмотрены функции блокировки от детей, чтобы избежать нежелательных нажатий. С поддержкой субтитров, MX Player Pro делает просмотр иноязычных фильмов более доступным, позволяя загружать и добавлять субтитры с онлайн-источников.


В целом, MX Player Pro является идеальным выбором для тех, кто ищет полноценный медиаплеер на своем Android-устройстве. Он сочетает в себе высокое качество воспроизведения с широким спектром функций, делая просмотр видео на смартфоне максимально удобным и увлекательным.


Информация о модах
  • Не требуется рут, Lucky Patcher или Google Play Modded;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Изменен значок активации в Меню / О программе;
  • Убран принудительный запуск Consent;
  • Убран заставку;
  • Отключить диалоговое окно «Частота появления всплывающих окон»;
  • Воспроизведение звука DTS-HD / DTS-X / EAC3 из любого видео контейнера mkv, mp4, ts, m2ts;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • AOSP-совместимый режим;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.



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 Теги темы: Без рекламы, Unlocked приложения

Скачать MX Player Pro (Мод, Без рекламы) v1.93.3 MOD APK

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Скачать MX Player Pro (Мод, Без рекламы) 35 Мб Ссылка 2 35 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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