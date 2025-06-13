MX Player Pro (Мод, Без рекламы) 1.93.3
MX Player Pro представляет собой исключительный медиаплеер для устройств Android, способный улучшить ваш опыт просмотра видео на мобильном устройстве. Он не просто воспроизводит видео; это мощный инструмент с широким функционалом. Вы сможете использовать его для просмотра фильмов, онлайн-видео или просто потокового контента с возможностью добавления субтитров. MX Player Pro предлагает высокое разрешение изображений и реалистичные звуковые эффекты, делая просмотр более захватывающим.
Для максимального комфорта при просмотре, эта программа предлагает полезные функции, такие как блокировка ввода, чтобы предотвратить случайные жесты, и интеграция с Bluetooth для прослушивания аудио через наушники или колонки. Приложение также позволяет управлять энергосбережением, отключая автоматическое выключение экрана и управляя вибрацией, чтобы обеспечить бесперебойный просмотр.
Она оптимизирован для многоядерных процессоров, обеспечивая более быструю загрузку видео и плавную работу. Его интуитивный интерфейс поддерживает удобные жесты, которые позволяют легко управлять воспроизведением. Также в приложении предусмотрены функции блокировки от детей, чтобы избежать нежелательных нажатий. С поддержкой субтитров, MX Player Pro делает просмотр иноязычных фильмов более доступным, позволяя загружать и добавлять субтитры с онлайн-источников.
В целом, MX Player Pro является идеальным выбором для тех, кто ищет полноценный медиаплеер на своем Android-устройстве. Он сочетает в себе высокое качество воспроизведения с широким спектром функций, делая просмотр видео на смартфоне максимально удобным и увлекательным.
- Не требуется рут, Lucky Patcher или Google Play Modded;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Изменен значок активации в Меню / О программе;
- Убран принудительный запуск Consent;
- Убран заставку;
- Отключить диалоговое окно «Частота появления всплывающих окон»;
- Воспроизведение звука DTS-HD / DTS-X / EAC3 из любого видео контейнера mkv, mp4, ts, m2ts;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- AOSP-совместимый режим;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать MX Player Pro (Мод, Без рекламы) v1.93.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.