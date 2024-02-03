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G-Stomper Producer (Мод, Всё пропатчено)

G-Stomper Producer (Мод, Всё пропатчено) 5.9.2.5

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Версия:
5.9.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
planet-h.com
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 428
Скриншоты
Описание

Создатели электронной музыки известны как музыкальные продюсеры, и они используют множество электронных инструментов для выполнения своей работы. Таких вещей, как компьютеры и другие устройства, недостаточно, но требуется приложение для поддержки процесса. А приложение, которому доверяют многие музыкальные продюсеры, - это G-Stomper Producer  - приложение, которое приносит много удобств.


Музыка была одним из доказательств сублимации в жизни наших предков с первобытных времен. Когда жизнь людей становится излишней, люди найдут способ удовлетворить свои духовные потребности, и это рождение музыки. От самых простых инструментов до недавнего создания множества сложных инструментов был очень долгий эволюционный процесс. Все начинается с комбинации инструментов или множества различных инструментов, теперь все стало намного удобнее благодаря технологиям. Рождается все больше и больше новых музыкальных жанров, и у каждого есть свои любимые композиции, которые можно послушать и расслабиться. Но сегодняшняя молодежь движется к жанру, который представляет собой электромагнитную музыку, созданную с помощью электронных музыкальных инструментов и технологий электронной музыки в процессе производства.





Информация о модах

Полная версия платная

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 Теги темы: Patched

Скачать G-Stomper Producer (Мод, Всё пропатчено) v5.9.2.5 MOD APK

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Скачать G-Stomper Producer (Мод, Всё пропатчено) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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