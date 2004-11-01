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Платные игры на Андроид

Mortal Crusade: Sword of Knight (Много денег)
Mortal Crusade: Sword of Knight (Много денег)
11 10 2020
Версия: Face of Evil
Размер: 35 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Getting Over It with Bennett Foddy (Мод, Unlocked)
Getting Over It with Bennett Foddy (Мод, Unlocked)
11 10 2020
Версия: 1.9.4
Размер: 118 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Game Dev Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Game Dev Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
9 10 2020
Версия: 1.5.9
Размер: 54 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Survivalist: invasion PRO (Мод меню)
Survivalist: invasion PRO (Мод меню)
9 10 2020
Версия: 0.0.416
Размер: 655 Мб
18+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Space Shooter: Galaxy Attack (Premium)
Space Shooter: Galaxy Attack (Premium)
6 10 2020
Версия: 1.460
Размер: 93 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Extreme Landings Pro (Мод меню)
Extreme Landings Pro (Мод меню)
6 10 2020
Версия: 3.7.3
Размер: 420 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
The Sun Origin (Premium) (Мод меню)
The Sun Origin (Premium) (Мод меню)
3 10 2020
Версия: 1.9.6 b100385
Размер: 461 Мб
16+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Real Steel (Мод, Unlocked)
Real Steel (Мод, Unlocked)
3 10 2020
Версия: 1.84.34
Размер: 626 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Muse Dash (Unlocked, мод меню)
Muse Dash (Unlocked, мод меню)
30 09 2020
Версия: 1.2.6
Размер: 950 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег)
Grand Theft Auto: San Andreas (Мод, Много денег)
23 09 2020
Версия: 2.00
Размер: 1.8 Гб
18+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
True Skate (Бесплатные покупки/мод меню)
True Skate (Бесплатные покупки/мод меню)
14 09 2020
Версия: 1.5.24
Размер: 88 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки)
Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки)
2 09 2020
Версия: 20.0
Размер: 51 Мб
UPD
Premium
Premium
Premium
Dirt Trackin 2 (Мод, Unlocked)
Dirt Trackin 2 (Мод, Unlocked)
27 08 2020
Версия: 1.1.5
Размер: 147 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Cartoon Craft (Мод, Много денег)
Cartoon Craft (Мод, Много денег)
27 08 2020
Версия: 3.66
Размер: 66 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Knight War: Idle Defense Pro (Мод, Много денег)
Knight War: Idle Defense Pro (Мод, Много денег)
25 08 2020
Версия: 1.1.6
Размер: 73 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Bloons TD 5 (Мод, Много денег)
Bloons TD 5 (Мод, Много денег)
22 08 2020
Версия: 3.26
Размер: 98 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Shadow Fight 2 Special Edition (Patched/мод меню)
Shadow Fight 2 Special Edition (Patched/мод меню)
19 08 2020
Версия: 1.0.10
Размер: 115 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии)
Despotism 3k (Мод, Patched/много энергии)
18 08 2020
Версия: 1.2.25
Размер: 53 Мб
16+
UPD
Premium
Premium
Premium
Shadow Hunter: Stickman Legends Offline RPG (Бесплатные покупки/Мод меню)
Shadow Hunter: Stickman Legends Offline RPG (Бесплатные покупки/Мод меню)
16 08 2020
Версия: 2.4.67
Размер: 82 Мб
12+
UPD
Premium
Premium
Premium
Hero Siege: Pocket Edition (Мод, Много кристаллов)
Hero Siege: Pocket Edition (Мод, Много кристаллов)
15 08 2020
Версия: 5.1.0
Размер: 525 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Empire Warriors TD Premium: Tower Defense Games (Мод меню)
Empire Warriors TD Premium: Tower Defense Games (Мод меню)
15 08 2020
Версия: 2.3.7
Размер: 87 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight (Мод меню)
Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight (Мод меню)
11 08 2020
Версия: 1.4.10
Размер: 87 Мб
12+
UPD
Premium
Premium
Premium
Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню)
Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню)
8 08 2020
Версия: 1.11.04
Размер: 118 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню)
Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню)
4 08 2020
Версия: 1.16.100.50
Размер: Зависит от устройства
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Levelhead (Мод, Patched)
Levelhead (Мод, Patched)
2 08 2020
Версия: 10.0.164
Размер: 222 Мб
3+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Guncrafter PRO (Мод, Много монет)
Guncrafter PRO (Мод, Много монет)
2 08 2020
Версия: 2.3.4
Размер: 59 Мб
7+
UPD
Premium
Premium
Premium
Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег)
Live or Die: Zombie Survival Pro (Мод, Много денег)
30 07 2020
Версия: 0.1.436
Размер: 302 Мб
12+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
Dead Cells (Мод меню)
Dead Cells (Мод меню)
29 07 2020
Версия: 1.1.16
Размер: 719 Мб
12+
UPD
Premium
Premium
Premium
Встроен кэш
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Платные игры для Android

В данном разделе у каждого пользователя есть возможность скачать APK файл платной игры и играть бесплатно! Просто находите то, что действительно понравится и играйте не отдавая денег за это удовольствие. Совсем не важно Аркада, экшен, шутер, онлайн игра или нет, каждая игра имеет отличную графику и хорошее управление.
Не малым плюсом можно назвать и тот факт, что платные игры зачастую встречаются с модами (модифицированы). Например: Открыты все уровни, предметы, бесплатные покупки, много денег или отключена вся реклама. Ощутите всю красоту премиум игр, дайте волю воображения и творите, проходите сложнейший миссии, ужасы, Квесты, головоломки и многое другое.
Отличительной особенностью можно считать то, что подобные игры не содержат лишнего, очень просты в освоении.