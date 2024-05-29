Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) - Это игра в жанре "Оборона крепости", держитесь перед натиском своих врагов, их становится больше и они сильнее! Охраняй свой замок от непрошеных гостей, строй обезьяне башни, улучшай их урон, оснащай новым вооружением и не забывай создавать пехоту, уникальные бойцы неплохо справляются с противником.





Сама игра содержит 37 Оригинальных карт для сражений, в твоём распоряжении будет 21+ башни, прокачивай их быстрее. Выполняй обезьяне задания, зарабатывая этим дополнительные бонусы, которые можешь потратить на прокачку новых героев или оборонительных систем!