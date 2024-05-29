Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) 43.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ninja kiwi
Версия:
43.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
34
Комментарии:
0
Просмотров:
11 426
Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) - Это игра в жанре "Оборона крепости", держитесь перед натиском своих врагов, их становится больше и они сильнее! Охраняй свой замок от непрошеных гостей, строй обезьяне башни, улучшай их урон, оснащай новым вооружением и не забывай создавать пехоту, уникальные бойцы неплохо справляются с противником.
Сама игра содержит 37 Оригинальных карт для сражений, в твоём распоряжении будет 21+ башни, прокачивай их быстрее. Выполняй обезьяне задания, зарабатывая этим дополнительные бонусы, которые можешь потратить на прокачку новых героев или оборонительных систем!
Информация о модах
MOD V1
- МОД МЕНЮ
- Режим бога (в меню)
- Разблокировать всех героев
- Разблокировать все скины
- Разблокировать все башни
- Разблокировать все карты
- Бесплатное обновление
- Бесплатно купить обезьян в бою
MOD V2
- Бесплатная монета
- Бесплатно купить обезьян в бою
- Разблокировать всех героев
- Разблокировать все скины
- Неограниченные возможности
Скачать Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) 43.2 взлом
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