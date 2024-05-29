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Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки)

Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) 43.2

34
6
Скачать (46 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ninja kiwi
Версия:
43.2
Категория:
Без интернета / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 46 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
34
Комментарии:
0
Просмотров:
11 426

Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) - Это игра в жанре "Оборона крепости", держитесь перед натиском своих врагов, их становится больше и они сильнее! Охраняй свой замок от непрошеных гостей, строй обезьяне башни, улучшай их урон, оснащай новым вооружением и не забывай создавать пехоту, уникальные бойцы неплохо справляются с противником.


Сама игра содержит 37 Оригинальных карт для сражений, в твоём распоряжении будет 21+ башни, прокачивай их быстрее. Выполняй обезьяне задания, зарабатывая этим дополнительные бонусы, которые можешь потратить на прокачку новых героев или оборонительных систем!


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога (в меню)
  • Разблокировать всех героев
  • Разблокировать все скины
  • Разблокировать все башни
  • Разблокировать все карты
  • Бесплатное обновление
  • Бесплатно купить обезьян в бою


MOD V2

  • Бесплатная монета
  • Бесплатно купить обезьян в бою
  • Разблокировать всех героев
  • Разблокировать все скины
  • Неограниченные возможности
 Теги темы: Бесплатные покупки, Премиум

Скачать Bloons TD 6 (Мод, Бесплатные покупки) 43.2 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
46 Мб
Ссылка 2 (MOD V1)
46 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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