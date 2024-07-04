Пробивайтесь к победе с армиями клонов! В Clone Armies игрок командует отрядом клонов, чтобы атаковать вражескую армию и победить ее. В бою клонируйте, умирайте и возрождайтесь, чтобы получить еще больше клонов! С циклом: клонируйте, сражайтесь, умирайте и возрождайтесь, создайте сверхмощную армию с лучшей версией себя, чтобы завоевать мир.





Хотите доминировать в своей игре? Стань сильнее с Армией клонов! Это как иметь армию из вас, чтобы добиться успеха. Создавайте свои собственные испытания, играя с друзьями в локальном или онлайн-многопользовательском режиме! Начните доминировать в своих играх прямо сейчас!





Clone Armies - Это потрясающая 2D экшен игра для андроид, она имеет множество сложных миссий, некоторые нужно проходить на время. Получай награды за прохождение миссий, прояви свои навыки стратега что-бы не провалить задания. Всегда будь готов встретится со своим противником лицом к лицу. Ты можешь сражаться с игроками со всего мира.