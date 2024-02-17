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Demolition Derby 3 (Мод, Много денег)

Demolition Derby 3 (Мод, Много денег) 1.1.135

42
9
Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Beer Money Games!
Версия:
1.1.135
Категория:
Гонки / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.beermoneygames.demolition3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
42
Комментарии:
0
Просмотров:
20 564

Demolition Derby 3 - это игра, которая заставит вас почувствовать адреналин и эксцентричную атмосферу демонтажных дерби. Для многих мужчин автомобили были и всегда будут объектом страсти. С детства и до зрелости, любовь к автомобилям и гонкам остается неизменной.


Игра Demolition Derby 3 предоставляет возможность вам воплотить свои мечты в жизнь, даже если это всего лишь виртуально. Здесь вы сможете испытать адреналин, участвуя в захватывающих гонках, где главная цель - выжить и разрушить машины соперников. Это атмосферное и захватывающее приключение, которое подарит вам ощущение свободы и скорости.


Подобные игры, как Asphalt и Need for Speed, всегда находятся в центре внимания поклонников автогонок. Они предлагают невероятно реалистичный опыт и позволяют вам почувствовать себя настоящими гонщиками. Однако Demolition Derby 3 приносит что-то особенное - возможность погрузиться в мир разрушений и битвы на колесах, что может быть особенно увлекательным для любителей демонтажных дерби.


Скриншоты

Информация о модах
  • Большое количество денег
 Теги темы: Много денег

Скачать Demolition Derby 3 (Мод, Много денег) 1.1.135 взлом

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Скачать Demolition Derby 3 (Мод, Много денег)
160 Мб
Ссылка 2
160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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