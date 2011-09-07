Описание

Гоняйте по городу, ловите преступников и находите деньги. Сражайтесь за победу в этой новой игре от создателей Crash Tag Team Racing! Лучшая гоночная 3D-игра с захватывающим сюжетом, качественной графикой и потрясающим геймплеем, который отлично подойдет как взрослым, так и детям. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Уже нет! У игроков есть возможность ловить преступников, уничтожая их на различных разрушаемых уровнях. Как уникальная и красочная гоночная игра.





Возьмите на себя роль в этом мире, полном криминальных автомобилей, которые только и ждут, чтобы их поймал тот, кто сможет доказать свою скорость и маневренность. Будь быстрым, лети как можно дальше и получай дополнительные монеты. Загрузите Chaos Road сегодня, это идеальный компаньон для вашей повседневной жизни!