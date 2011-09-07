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Chaos Road: Гонки и сражения (Мод, Режим бога)

Chaos Road: Гонки и сражения (Мод, Режим бога) 5.13.2

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Версия:
5.13.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Zeeppo
Категория:
Гонки / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 093
Скриншоты
Описание

Гоняйте по городу, ловите преступников и находите деньги. Сражайтесь за победу в этой новой игре от создателей Crash Tag Team Racing! Лучшая гоночная 3D-игра с захватывающим сюжетом, качественной графикой и потрясающим геймплеем, который отлично подойдет как взрослым, так и детям. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Уже нет! У игроков есть возможность ловить преступников, уничтожая их на различных разрушаемых уровнях. Как уникальная и красочная гоночная игра.


Возьмите на себя роль в этом мире, полном криминальных автомобилей, которые только и ждут, чтобы их поймал тот, кто сможет доказать свою скорость и маневренность. Будь быстрым, лети как можно дальше и получай дополнительные монеты. Загрузите Chaos Road сегодня, это идеальный компаньон для вашей повседневной жизни!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Chaos Road: Гонки и сражения (Мод, Режим бога) v5.13.2 MOD APK

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Скачать Chaos Road: Гонки и сражения (Мод, Режим бога) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

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