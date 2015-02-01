С Dragon Ball Legends, вы не просто просматриваете битвы, вы становитесь частью их. Призывайте своих легендарных героев из вселенной Dragon Ball и управляйте ими на арене битвы. Ваши карточные стратегии станут ключом к победе.
Не забудьте собирать уникальные карточки, чтобы расширять свою коллекцию бойцов и улучшать их умения. Открывайте новые, мощные движения и комбинации, чтобы оставаться на шаг впереди от вашего противника. Игра также предлагает увлекательный сюжет, который позволит вам погрузиться глубже в вселенную Dragon Ball и узнать историю с новой стороны.
Кроме того, возможность соревноваться с игроками со всего мира делает Dragon Ball Legends еще более захватывающей. Так что зарядитесь своим Ки, готовьтесь к битвам и покажите всему миру свои навыки!
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Все испытания завершены (этапы всегда полностью завершены)
- Работа в PvE + PvP
примечание: Принудительно закрыть дважды и открыть его, и если лицензия не удалась, снова открыть и пропустить языковые параметры для входа в игру.
МОД 2 МОД МЕНЮ НЕСКОЛЬКО ДМГ ЗАЩИТА НЕСКОЛЬКО НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КИ НЕТ СТОИМОСТИ КИ НЕТ ПОДМЕНЫ КОМПАКТНОГО ДИСКА АВТО ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА ПВП ПВЕ МОД ВСЕ КАРТЫ ДАЮТ ШАРЫ ДРАКОНА НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОЕ НАВЫК RISING Rush INSATLL WIN [ЧИТАТЬ ЗАМЕТКУ] ПОБЕДА ОДНОЙ ВОЛНЫ УБЕЙТЕ ОДНОГО ВРАГА ПОБЕДИТЕ
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