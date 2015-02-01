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DRAGON BALL LEGENDS (Мод меню)

DRAGON BALL LEGENDS (Мод меню) 5.14.0

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Версия:
5.14.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 388
Скриншоты
Описание

С Dragon Ball Legends, вы не просто просматриваете битвы, вы становитесь частью их. Призывайте своих легендарных героев из вселенной Dragon Ball и управляйте ими на арене битвы. Ваши карточные стратегии станут ключом к победе.


Не забудьте собирать уникальные карточки, чтобы расширять свою коллекцию бойцов и улучшать их умения. Открывайте новые, мощные движения и комбинации, чтобы оставаться на шаг впереди от вашего противника. Игра также предлагает увлекательный сюжет, который позволит вам погрузиться глубже в вселенную Dragon Ball и узнать историю с новой стороны.


Кроме того, возможность соревноваться с игроками со всего мира делает Dragon Ball Legends еще более захватывающей. Так что зарядитесь своим Ки, готовьтесь к битвам и покажите всему миру свои навыки!


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Все испытания завершены (этапы всегда полностью завершены)
  • Работа в PvE + PvP

примечание: Принудительно закрыть дважды и открыть его, и если лицензия не удалась, снова открыть и пропустить языковые параметры для входа в игру.

МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • НЕСКОЛЬКО ДМГ
  • ЗАЩИТА НЕСКОЛЬКО
  • НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КИ
  • НЕТ СТОИМОСТИ КИ
  • НЕТ ПОДМЕНЫ КОМПАКТНОГО ДИСКА
  • АВТО ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА
  • ПВП ПВЕ МОД
  • ВСЕ КАРТЫ ДАЮТ ШАРЫ ДРАКОНА
  • НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
  • НЕОГРАНИЧЕННОЕ НАВЫК RISING Rush
  • INSATLL WIN [ЧИТАТЬ ЗАМЕТКУ]
  • ПОБЕДА ОДНОЙ ВОЛНЫ
  • УБЕЙТЕ ОДНОГО ВРАГА ПОБЕДИТЕ
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 Теги темы: Мод меню

Скачать DRAGON BALL LEGENDS (Мод меню) v5.14.0 MOD APK

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MOD V1 79 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 79 Мб

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Отзывы о DRAGON BALL LEGENDS (Мод меню)


Комментарии (3)
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Гость Yarik
Гость Yarik 21 июня 2023 09:56
GANGSTA,
Чел сохрани на Facebook или Twitter или Google вот и сохраниться прогресс
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GANGSTA
GANGSTA 21 июня 2023 09:00
Игра до первого обновления, после обновления прийдётся кеш стирать и прогресс никак не сохранить.
0
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GANGSTA
GANGSTA 9 июня 2023 08:42
После обновления черный экран, игра не запускается из за чего ее невозможно закрыть как указано в пометке.
0
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