Описание

С Dragon Ball Legends, вы не просто просматриваете битвы, вы становитесь частью их. Призывайте своих легендарных героев из вселенной Dragon Ball и управляйте ими на арене битвы. Ваши карточные стратегии станут ключом к победе.





Не забудьте собирать уникальные карточки, чтобы расширять свою коллекцию бойцов и улучшать их умения. Открывайте новые, мощные движения и комбинации, чтобы оставаться на шаг впереди от вашего противника. Игра также предлагает увлекательный сюжет, который позволит вам погрузиться глубже в вселенную Dragon Ball и узнать историю с новой стороны.





Кроме того, возможность соревноваться с игроками со всего мира делает Dragon Ball Legends еще более захватывающей. Так что зарядитесь своим Ки, готовьтесь к битвам и покажите всему миру свои навыки!