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Takashi Ninja Warrior (Мод, Много денег)

Takashi Ninja Warrior (Мод, Много денег) 3.0.2

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Версия:
3.0.2
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Horizon Games Ltd
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 668

Takashi Ninja Warrior - это захватывающая игра в жанре hack 'n' slash, где игроки воплощаются в роли воина-ниндзя по имени Такаши, который сражается против сил зла, чтобы защитить мир и восстановить мир в своем родном королевстве. В этой игре игрокам предстоит исследовать различные локации, сражаться с разнообразными врагами и боссами, использовать различные боевые приемы и навыки ниндзя, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути.


Одна из ключевых особенностей Takashi Ninja Warrior - это увлекательный игровой процесс, который предлагает множество динамичных и захватывающих сражений. Игроки могут наслаждаться бесконечными комбинациями атак и умений, чтобы уничтожать врагов с тщательно выверенными движениями и красивой анимацией.


Кроме того, игра предлагает разнообразные уровни сложности и режимы игры, что делает ее подходящей для игроков всех уровней мастерства. Богатый выбор оружия, доспехов и экипировки позволяет игрокам настраивать своего персонажа и создавать уникальный стиль боя, а система прокачки и развития персонажа добавляет элемент прогрессии и мотивации к игре.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Мод меню
  • Режим бога
  • Неограниченные деньги (всегда активны)
  • Объявления удалены

MOD V2


  • Мод меню
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Тупой враг
 Теги темы: Файтинг, Много денег

Скачать Takashi Ninja Warrior (Мод, Много денег) 3.0.2 взлом

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MOD V1 104 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 104 Мб

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