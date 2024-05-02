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FIST OF THE NORTH STAR (Мод меню)

FIST OF THE NORTH STAR (Мод меню) 5.10.0

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Версия:
5.10.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SEGA CORPORATION
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 066

Кулак Полярной звезды - один из самых популярных аниме-сериалов с легендарной поговоркой «omae wa mou shindeiru». До сих пор, хотя это больше не аниме с самым высоким рейтингом, это все еще контент, который многие заметили. Вы можете внезапно услышать это предложение где угодно, многие люди превращают его в мем, используя фотографии или видео. Поскольку его популярность сохраняется, многие производители игр всегда хотят использовать этот контент в своих новых играх. Кенширо продолжит свое последнее выступление в «Кулаке Полярной звезды - LEGENDS ReVIVE», недавно анонсированном SEGA этим летом. 


История приключений Кенсиро была так знакома поклонникам аниме много лет назад. Мир в то время был сценарием, созданным автором с ядерной катастрофой, которая разрушила большую часть человеческой цивилизации. Именно из-за этого беспорядка все больше не было в какой-либо правовой базе. Люди живут, сражаются и следуют за порядками насилия. Мощные банды заняли много земель и привели в действие самые злые вещи, которые вы никогда не могли себе представить.


Скриншоты

Информация о модах

MOD 1

  • МЕНЮ МОД
  • Убийство одним ударом
  • Режим бога
  • Автоматический выигрыш
  • Неограниченные навыки маны

MOD 2

  • Меню модов
  • Множитель маны для умений
  • Множитель урона
  • Множитель защиты



 Теги темы: Файтинг, Мод меню, Встроенный кэш

Скачать FIST OF THE NORTH STAR (Мод меню) 5.10.0 взлом

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MOD V1 1.6 Гб MOD V1 (Ссылка 2) 1.6 Гб

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