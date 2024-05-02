Кулак Полярной звезды - один из самых популярных аниме-сериалов с легендарной поговоркой «omae wa mou shindeiru». До сих пор, хотя это больше не аниме с самым высоким рейтингом, это все еще контент, который многие заметили. Вы можете внезапно услышать это предложение где угодно, многие люди превращают его в мем, используя фотографии или видео. Поскольку его популярность сохраняется, многие производители игр всегда хотят использовать этот контент в своих новых играх. Кенширо продолжит свое последнее выступление в «Кулаке Полярной звезды - LEGENDS ReVIVE», недавно анонсированном SEGA этим летом.





История приключений Кенсиро была так знакома поклонникам аниме много лет назад. Мир в то время был сценарием, созданным автором с ядерной катастрофой, которая разрушила большую часть человеческой цивилизации. Именно из-за этого беспорядка все больше не было в какой-либо правовой базе. Люди живут, сражаются и следуют за порядками насилия. Мощные банды заняли много земель и привели в действие самые злые вещи, которые вы никогда не могли себе представить.