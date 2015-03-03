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Dead Cells (Мод меню)

Dead Cells (Мод меню) 3.5.6

93
24
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Версия:
3.5.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Playdigious
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
93 722
Скриншоты
Описание

Dead Cells — это захватывающая игра в жанре rogue-like metroidvania, где вы берете на себя роль Узника, загадочного персонажа, исследующего обширный и постоянно изменяющийся замок в поисках потерянных воспоминаний. Игра сочетает в себе элементы экшена, исследования и стратегии, предлагая игрокам не только бросить вызов многочисленным монстрам, обитающим в замке, но и раскрыть тайны, скрытые в его глубинах.


Каждый уровень в "Dead Cells" представляет собой сложное испытание с уникальным набором врагов и ловушек. Игроки должны проявить осторожность и мастерство, чтобы преодолеть мощных боссов, каждый из которых обладает своими уникальными механизмами атаки и защиты. Битвы с боссами не только испытывают вашу реакцию и стратегическое планирование, но и предлагают редкую возможность для сбора ценного снаряжения, которое может значительно усилить вашего персонажа.


Победа над врагами и боссами открывает доступ к новому снаряжению и улучшениям, которые постоянно изменяют геймплей, делая каждую игровую сессию уникальной. Вдобавок, игра предлагает множество разнообразных стратегий и стилей прохождения благодаря широкому арсеналу оружия и магических способностей, которые игроки могут приобрести и развивать. Эта динамичная система прокачки и модификации гарантирует, что каждое новое путешествие по замку будет столь же интересным и непредсказуемым, как и предыдущее.


Информация о модах
  • Проверка лицензии отключена
  • Все DLC куплены и установлены.
  • Абсолютное бессмертие (доступно управление через меню)
  • Большой случайный урон (количество урона генерируется виртуально операционной системой в зависимости от обстоятельств. Доступно управление через меню)
  • Неограниченные деньги (доступно управление меню)
  • Неограниченное количество ячеек (доступно управление меню)
  • Привязка Google Play Core отключена



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 Теги темы: Мод меню, RPG, Встроенный кэш

Скачать Dead Cells (Мод меню) v3.5.6 MOD APK

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Много денег 1.9 Гб Много денег (Ссылка 2) 1.9 Гб
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Старые версии Dead Cells
Version 3.3.15


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Dead Cells (Мод меню)


Комментарии (10)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 августа 2023 19:23
Скачивал обе, на обеих ссылках 1 файл с игрой :(
Соболезнуем, что у вас не работает :(
0
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Скачивал обе
Скачивал обе 9 августа 2023 19:08
1 ссылка не высвечивается окна на отображение дополнительных окон как следствие нету отображения меню мода как в прошлых версиях 2 ссылка после установки при запуске игры выдаёт ошибку при которой нельзя ничего сделать и ни как взаимодействовать с игрой.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 19 июля 2023 19:47
Dender,
вы разрешили наложение поверх окон?
-3
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Dender
Dender 19 июля 2023 17:52
Почему у меня не появляется мод меню?
+6
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Torton
Torton 5 октября 2022 22:10
Почему то в одном и том же месте, вылетает ошибка! Рукожопы
+2
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Гость Илья
Гость Илья 18 августа 2022 00:15
Я не знаю игра скачается да или нет я надеюсь да!!!
-2
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Gg
Gg 12 августа 2022 01:23
Объясните что не так тут херня на 1 мб устанавливается

Попробовал через 2 ссылку сначала всё норм но потом бам и не хератушки мне телефон redmi 9c
+8
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Роналду
Роналду 18 июля 2022 17:57
Сделайте 32bit версию у меня не устанавливается
+8
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Человек
Человек 8 июля 2022 18:53
Игра зачёт разработчики на этом сайте проста всё могут

Игра работает ну а ошибка которая в расколотых святилищах локе в игре возникает это скорее всего из за обновы игры она сама по себе очень баганая а вот разрабы с этого сайта святые люди что угодно могут сделать всем советую качать сдесь

Кстати разрабы а как думаете у вас получится сделать мод меню на hollow knight на андроид которая недавно вышла так же как и сдесь на бессмертие, урон и деньги?
+1
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.
. 21 февраля 2022 17:59
Мод меню не работает
+8
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