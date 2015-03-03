Dead Cells — это захватывающая игра в жанре rogue-like metroidvania, где вы берете на себя роль Узника, загадочного персонажа, исследующего обширный и постоянно изменяющийся замок в поисках потерянных воспоминаний. Игра сочетает в себе элементы экшена, исследования и стратегии, предлагая игрокам не только бросить вызов многочисленным монстрам, обитающим в замке, но и раскрыть тайны, скрытые в его глубинах.
Каждый уровень в "Dead Cells" представляет собой сложное испытание с уникальным набором врагов и ловушек. Игроки должны проявить осторожность и мастерство, чтобы преодолеть мощных боссов, каждый из которых обладает своими уникальными механизмами атаки и защиты. Битвы с боссами не только испытывают вашу реакцию и стратегическое планирование, но и предлагают редкую возможность для сбора ценного снаряжения, которое может значительно усилить вашего персонажа.
Победа над врагами и боссами открывает доступ к новому снаряжению и улучшениям, которые постоянно изменяют геймплей, делая каждую игровую сессию уникальной. Вдобавок, игра предлагает множество разнообразных стратегий и стилей прохождения благодаря широкому арсеналу оружия и магических способностей, которые игроки могут приобрести и развивать. Эта динамичная система прокачки и модификации гарантирует, что каждое новое путешествие по замку будет столь же интересным и непредсказуемым, как и предыдущее.
- Проверка лицензии отключена
- Все DLC куплены и установлены.
- Абсолютное бессмертие (доступно управление через меню)
- Большой случайный урон (количество урона генерируется виртуально операционной системой в зависимости от обстоятельств. Доступно управление через меню)
- Неограниченные деньги (доступно управление меню)
- Неограниченное количество ячеек (доступно управление меню)
- Привязка Google Play Core отключена
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