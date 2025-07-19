Getting Over It (Полная версия) v1.9.10
Getting Over It - это уникальная игра, которая предоставляет игрокам невероятно сложные вызовы и испытания. Если вы ищете игру, способную проверить вашу выносливость и упорство, то эта игра является отличным выбором.
В этой игре вы воплощаете себя в роли персонажа, который находится в большом горшке и вооружен только молотком. Вашей целью является преодоление различных препятствий и преодоление горы. Однако дорога к вершине полна трудностей и непредсказуемых моментов. Getting Over It была создана в духе классической игры "Sexy Hiking" и предлагает игрокам уникальный опыт, требующий ловкости, координации и терпения. Вы будете сталкиваться с неожиданными вызовами, и каждая ваша попытка принесет новый урок.
Игра призывает вас не сдаваться, даже если вы столкнетесь с неудачами. Она учит вас преодолевать трудности и продолжать двигаться вперед, несмотря на все преграды. Getting Over It - это не просто игра, это искусство преодоления трудностей и достижения вершин.
Полная версия
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Установка
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