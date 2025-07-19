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Getting Over It (Полная версия)

Getting Over It (Полная версия) v1.9.10

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Версия:
1.9.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Noodlecake Studios Inc
Категория:
Симуляторы / На русском / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 295
Описание

Getting Over It - это уникальная игра, которая предоставляет игрокам невероятно сложные вызовы и испытания. Если вы ищете игру, способную проверить вашу выносливость и упорство, то эта игра является отличным выбором.


В этой игре вы воплощаете себя в роли персонажа, который находится в большом горшке и вооружен только молотком. Вашей целью является преодоление различных препятствий и преодоление горы. Однако дорога к вершине полна трудностей и непредсказуемых моментов. Getting Over It была создана в духе классической игры "Sexy Hiking" и предлагает игрокам уникальный опыт, требующий ловкости, координации и терпения. Вы будете сталкиваться с неожиданными вызовами, и каждая ваша попытка принесет новый урок.


Игра призывает вас не сдаваться, даже если вы столкнетесь с неудачами. Она учит вас преодолевать трудности и продолжать двигаться вперед, несмотря на все преграды. Getting Over It - это не просто игра, это искусство преодоления трудностей и достижения вершин.



Информация о модах

Полная версия

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Скачать Getting Over It (Полная версия) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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