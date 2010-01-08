Описание

Lawgivers II — это увлекательная политическая симуляция, где вы начинаете путь с самых низов и постепенно набираете влияние, участвуя в выборах, проводя переговоры и диктуя условия на международной арене. Внимательно продумывайте шаги: продвигайте нужные инициативы, отстаивайте интересы избирателей и не забывайте о противниках, которые готовы любыми способами помешать вашему успеху. Правильная стратегия позволит вам убедить парламентариев одобрять важные законопроекты и двигаться к цели завоевания ведущих позиций на политической карте мира.





По мере развития карьеры вы сможете полностью управлять страной, формировать мощную экономику, выстраивать дипломатические отношения и определять вектор развития общества. Настойчивость и грамотное распределение ресурсов помогут вам преобразить маленькую державу и превратить её в самую влиятельную силу, способную отстаивать собственные интересы даже в самых сложных ситуациях.