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Lawgivers II (Мод, Unlocked)

Lawgivers II (Мод, Unlocked) 0.13.9

Превратите небольшую страну в мирового лидера благодаря умной политике и законам
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Версия:
0.13.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SomniumSoft LLC
Категория:
Симуляторы / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Lawgivers II — это увлекательная политическая симуляция, где вы начинаете путь с самых низов и постепенно набираете влияние, участвуя в выборах, проводя переговоры и диктуя условия на международной арене. Внимательно продумывайте шаги: продвигайте нужные инициативы, отстаивайте интересы избирателей и не забывайте о противниках, которые готовы любыми способами помешать вашему успеху. Правильная стратегия позволит вам убедить парламентариев одобрять важные законопроекты и двигаться к цели завоевания ведущих позиций на политической карте мира.


По мере развития карьеры вы сможете полностью управлять страной, формировать мощную экономику, выстраивать дипломатические отношения и определять вектор развития общества. Настойчивость и грамотное распределение ресурсов помогут вам преобразить маленькую державу и превратить её в самую влиятельную силу, способную отстаивать собственные интересы даже в самых сложных ситуациях.


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Lawgivers II (Мод, Unlocked) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

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