Описание

EvoCreo 2: Monster Trainer RPG переносит вас в таинственный мир игры по ловле монстров, где сотни загадочных Крео бродят по бескрайним землям Шору. В роли выпускника полицейской академии вы начинаете своё приключение, чтобы расследовать исчезновение этих удивительных созданий. По мере продвижения вы раскроете зловещие тайны, столкнётесь с опасностями и встретите удивительных союзников, готовых помочь вам в нелёгком деле защиты мира.





Исследуйте разнообразные локации, выполняйте захватывающие миссии и укрепляйте свои боевые навыки, чтобы стать легендарным мастером-тренером. Каждое новое испытание даст шанс покорять ещё более редких Крео, обучать их уникальным умениям и объединять ваши силы в предстоящих схватках. Примите вызов судьбы, раскройте все секреты таинственных созданий и докажите, что именно вы достойны вершины славы в этом невероятном ролевом приключении!