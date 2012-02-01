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EvoCreo 2: Monster Trainer RPG (Мод меню)

EvoCreo 2: Monster Trainer RPG (Мод меню) 1.0.1

Окунитесь в мир фантастических существ и станьте легендарным тренером
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ilmfinity - Creator of Monster Adventure Games
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

EvoCreo 2: Monster Trainer RPG переносит вас в таинственный мир игры по ловле монстров, где сотни загадочных Крео бродят по бескрайним землям Шору. В роли выпускника полицейской академии вы начинаете своё приключение, чтобы расследовать исчезновение этих удивительных созданий. По мере продвижения вы раскроете зловещие тайны, столкнётесь с опасностями и встретите удивительных союзников, готовых помочь вам в нелёгком деле защиты мира.


Исследуйте разнообразные локации, выполняйте захватывающие миссии и укрепляйте свои боевые навыки, чтобы стать легендарным мастером-тренером. Каждое новое испытание даст шанс покорять ещё более редких Крео, обучать их уникальным умениям и объединять ваши силы в предстоящих схватках. Примите вызов судьбы, раскройте все секреты таинственных созданий и докажите, что именно вы достойны вершины славы в этом невероятном ролевом приключении!


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Множитель скорости движения
  • Валюта всегда увеличивается
  • 100% коэффициент улова
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 Теги темы: Мод меню

Скачать EvoCreo 2: Monster Trainer RPG (Мод меню) v1.0.1 MOD APK

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Скачать EvoCreo 2: Monster Trainer RPG (Мод меню) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

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