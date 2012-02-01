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Underground Z : Idle RPG (Мод меню)

Underground Z : Idle RPG (Мод меню) 20026

Погрузитесь в напряжённую битву и спасайте попавших в ловушку выживших в подземельях
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Версия:
20026
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
WONCOMZ.INC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Underground Z : Idle RPG отправит вас в южнокорейское метро, где бушует смертельный вирус, а толпы зомби заполонили каждый уголок подземных туннелей. Вы окажетесь в роли отважной K-школьницы со скрытыми способностями, которая должна спасти выживших, оказавшихся в ловушке. Готовьтесь к стремительным схваткам, где важно не только метко наносить удары, но и использовать портативные приборы, пополнять силы миндальной водой и умело обходить препятствия на пути к свободе.


Это ролевая игра предлагает захватывающее сочетание продуманного сюжета, адреналинового геймплея и интуитивного управления, что позволит погрузиться в атмосферу выживания с головой. Запирайте гермоворота, чтобы задержать зомби, сканируйте окрестности и объединяйтесь с спасёнными союзниками, усиливая свои шансы на победу. Каждый шаг в подземелье приближает вас к разгадке тёмных тайн и к долгожданному выходу из этого ужасающего места. Готовы ли вы принять вызов и доказать, что даже один человек способен изменить ход истории?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Underground Z : Idle RPG (Мод меню) 433 Мб Ссылка 2 433 Мб

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