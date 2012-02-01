Описание

Underground Z : Idle RPG отправит вас в южнокорейское метро, где бушует смертельный вирус, а толпы зомби заполонили каждый уголок подземных туннелей. Вы окажетесь в роли отважной K-школьницы со скрытыми способностями, которая должна спасти выживших, оказавшихся в ловушке. Готовьтесь к стремительным схваткам, где важно не только метко наносить удары, но и использовать портативные приборы, пополнять силы миндальной водой и умело обходить препятствия на пути к свободе.





Это ролевая игра предлагает захватывающее сочетание продуманного сюжета, адреналинового геймплея и интуитивного управления, что позволит погрузиться в атмосферу выживания с головой. Запирайте гермоворота, чтобы задержать зомби, сканируйте окрестности и объединяйтесь с спасёнными союзниками, усиливая свои шансы на победу. Каждый шаг в подземелье приближает вас к разгадке тёмных тайн и к долгожданному выходу из этого ужасающего места. Готовы ли вы принять вызов и доказать, что даже один человек способен изменить ход истории?