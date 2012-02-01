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Idle Superpowers (Мод, Много золота)

Idle Superpowers (Мод, Много золота) 1.2.12

Откройте свою супергеройскую силу: комбинируйте и управляйте уникальными способностями
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Версия:
1.2.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lutsgames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 33 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир Idle Superpowers — ролевой игры в жанре roguelike, где вы становитесь супергероем с более чем 99 суперспособностями. Случайная генерация способностей и процедурно создаваемые предметы и враги гарантируют, что каждый забег будет уникальным и полным неожиданных открытий. Комбинируйте и взаимодействуйте со способностями для создания мощной синергии, которая позволит вам преодолеть все испытания и разблокировать новые обновления, требующие различных стилей игры.


Каждая битва — это шанс испытать свою стратегию, адаптироваться к динамично меняющемуся миру и показать, что вы способны стать настоящим героем, способным одолеть любых противников. Наслаждайтесь бесконечными возможностями и наслаждайтесь уникальным опытом супергеройских приключений!


Информация о модах

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Неограниченное количество звезд

Неограниченный рубин

Неограниченное золото

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 Теги темы: Много золота

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Скачать Idle Superpowers (Мод, Много золота) 33 Мб Ссылка 2 33 Мб

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