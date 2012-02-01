Описание

Погрузитесь в мир Idle Superpowers — ролевой игры в жанре roguelike, где вы становитесь супергероем с более чем 99 суперспособностями. Случайная генерация способностей и процедурно создаваемые предметы и враги гарантируют, что каждый забег будет уникальным и полным неожиданных открытий. Комбинируйте и взаимодействуйте со способностями для создания мощной синергии, которая позволит вам преодолеть все испытания и разблокировать новые обновления, требующие различных стилей игры.





Каждая битва — это шанс испытать свою стратегию, адаптироваться к динамично меняющемуся миру и показать, что вы способны стать настоящим героем, способным одолеть любых противников. Наслаждайтесь бесконечными возможностями и наслаждайтесь уникальным опытом супергеройских приключений!