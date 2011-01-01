Описание

Погрузитесь в мир Dungeon2: Enchanted Kingdom RPG, где тьма и магия переплетаются в захватывающем приключении. В шахтерском городке после мощного землетрясения обнаружился таинственный проход в скале, который ведет в подземное королевство. С этого момента деревню начали посещать торговцы, наемники и прочие не совсем законопослушные персонажи, движимые жаждой наживы – и именно среди них оказались наши герои.





Отправьтесь в опасное путешествие по загадочным и мрачным подземельям, сражайтесь с могущественными врагами и улучшайте своих персонажей, чтобы раскрыть древние секреты этого волшебного мира. Dungeon2: Enchanted Kingdom RPG подарит вам незабываемые моменты, полные испытаний, тайн и магии, где каждое принятое решение приближает вас к разгадке судьбы проклятого королевства.