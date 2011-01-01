Dungeon: Enchanted Kingdom RPG (Мод, Много золота) 2.0.257
Отправляйтесь в эпическое путешествие по проклятому королевству Enchanted!
Погрузитесь в мир Dungeon2: Enchanted Kingdom RPG, где тьма и магия переплетаются в захватывающем приключении. В шахтерском городке после мощного землетрясения обнаружился таинственный проход в скале, который ведет в подземное королевство. С этого момента деревню начали посещать торговцы, наемники и прочие не совсем законопослушные персонажи, движимые жаждой наживы – и именно среди них оказались наши герои.
Отправьтесь в опасное путешествие по загадочным и мрачным подземельям, сражайтесь с могущественными врагами и улучшайте своих персонажей, чтобы раскрыть древние секреты этого волшебного мира. Dungeon2: Enchanted Kingdom RPG подарит вам незабываемые моменты, полные испытаний, тайн и магии, где каждое принятое решение приближает вас к разгадке судьбы проклятого королевства.
Неограниченное золото
Неограниченное количество бриллиантов
Скачать Dungeon: Enchanted Kingdom RPG (Мод, Много золота) v2.0.257 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer