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Реальный симулятор вождения (Мод меню)

Реальный симулятор вождения (Мод меню) 2.7

Откройте мир экстремальных гонок и головокружительных трюков на шоссе
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Версия:
2.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dark Games Studio
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Настоящая гоночная игра готова перевернуть ваш мир! Выберите свои любимые трюки с дрифт-машиной, запустите двигатель и отправляйтесь по шоссе в поисках невероятного адреналина. Примите участие в лучших гоночных режимах, таких как City Drive Car Racing, и испытайте всю мощь экстремальных автомобильных трюков, где каждый маневр требует точности и смелости. Эта игра – настоящий вызов для мастеров дрифта, способных выполнять невозможные трюки на рампе и преодолевать крутые повороты на максимальной скорости.


Погрузитесь в мир бескомпромиссного азарта и динамичных заездов, где каждая секунда наполнена страстью к скорости и экстриму. Забудьте обо всех привычных симуляторах – увеличьте скорость своего дрифт-кара, испытайте азарт скоростной парковки и дрифт-приключений, и получите шанс стать настоящим водителем шоссе. Сочетание разнообразных режимов гонок и уникальных трюков превращает каждую трассу в арену для покорения новых вершин автомобильного мастерства и адреналинового драйва.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
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Игра входит в подборки:
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Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Реальный симулятор вождения (Мод меню) v2.7 MOD APK

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