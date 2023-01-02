Описание

Valefor: Роуглайк Тактика — это игра, которая приглашает вас в мир сложных стратегий и темного фэнтези. Забудьте о рефлексах ниндзя и бесконечных платных ограничениях! Valefor предлагает тактический геймплей, способный заинтересовать даже гроссмейстера, но при этом доступный для игроков всех уровней. Здесь нет энергии, таймеров или платных барьеров — только честные испытания и уникальный игровой опыт.





Соберите команду закалённых бойцов и отправляйтесь в PVE-кампанию, где вас ждут rogue-lite подземелья, сокровища и случайные бонусы. Станьте лидером на арене PVP и доминируйте над другими, используя продуманные стратегии. С каждым завершённым подземельем вы открываете новые зоны для расширения своего королевства, строите здания и усиливаете свои возможности. Valefor также порадует вас стильной графикой, эпичной музыкой и множеством скинов для ваших юнитов, делая каждый бой ещё более захватывающим.