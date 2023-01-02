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Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню)

Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню) 1.07

Погрузитесь в мир стратегий и приключений с Valefor: Роуглайк Тактика
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Версия:
1.07
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Valefor
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 320 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
412
Скриншоты
Описание

Valefor: Роуглайк Тактика — это игра, которая приглашает вас в мир сложных стратегий и темного фэнтези. Забудьте о рефлексах ниндзя и бесконечных платных ограничениях! Valefor предлагает тактический геймплей, способный заинтересовать даже гроссмейстера, но при этом доступный для игроков всех уровней. Здесь нет энергии, таймеров или платных барьеров — только честные испытания и уникальный игровой опыт.


Соберите команду закалённых бойцов и отправляйтесь в PVE-кампанию, где вас ждут rogue-lite подземелья, сокровища и случайные бонусы. Станьте лидером на арене PVP и доминируйте над другими, используя продуманные стратегии. С каждым завершённым подземельем вы открываете новые зоны для расширения своего королевства, строите здания и усиливаете свои возможности. Valefor также порадует вас стильной графикой, эпичной музыкой и множеством скинов для ваших юнитов, делая каждый бой ещё более захватывающим.


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню) v1.07 MOD APK

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Скачать Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню) 320 Мб Ссылка 2 320 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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