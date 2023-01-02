Версия:
1.0.45
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DroidHen
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
384
Описание
Defender IV возвращает вас в мир, охваченный тьмой, где чудовища беспощадно атакуют человеческие поселения. В роли командира вы должны построить непробиваемую защиту, собрать отряд героев и вооружить их легендарным снаряжением, чтобы противостоять волнам врагов и защитить человечество.
Создавайте стратегические укрепления, развивайте эпические навыки и участвуйте в захватывающих битвах за мир. Defender IV — это не просто игра, а возможность стать истинным защитником, отстоявшим честь людей. Присоединяйтесь к эпической борьбе, где каждое ваше решение имеет значение, и станьте легендой, достойной звания Defender!
Информация о модах
- Меню модов
- Высокий урон
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