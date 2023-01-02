Описание

Defender IV возвращает вас в мир, охваченный тьмой, где чудовища беспощадно атакуют человеческие поселения. В роли командира вы должны построить непробиваемую защиту, собрать отряд героев и вооружить их легендарным снаряжением, чтобы противостоять волнам врагов и защитить человечество.





Создавайте стратегические укрепления, развивайте эпические навыки и участвуйте в захватывающих битвах за мир. Defender IV — это не просто игра, а возможность стать истинным защитником, отстоявшим честь людей. Присоединяйтесь к эпической борьбе, где каждое ваше решение имеет значение, и станьте легендой, достойной звания Defender!