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Defender IV (Мод меню)

Defender IV (Мод меню) 1.0.45

Защитите мир от тьмы и монстров в Defender IV
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Версия:
1.0.45
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DroidHen
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
384
Скриншоты
Описание

Defender IV возвращает вас в мир, охваченный тьмой, где чудовища беспощадно атакуют человеческие поселения. В роли командира вы должны построить непробиваемую защиту, собрать отряд героев и вооружить их легендарным снаряжением, чтобы противостоять волнам врагов и защитить человечество.


Создавайте стратегические укрепления, развивайте эпические навыки и участвуйте в захватывающих битвах за мир. Defender IV — это не просто игра, а возможность стать истинным защитником, отстоявшим честь людей. Присоединяйтесь к эпической борьбе, где каждое ваше решение имеет значение, и станьте легендой, достойной звания Defender!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Высокий урон
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Defender IV (Мод меню) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

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