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Japan Highway Гонки на машинах (Мод, Много денег)

Japan Highway Гонки на машинах 0.3

Много денег

Погрузитесь в японские гонки и станьте королем трасс
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameTOV
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
648
Скриншоты
Описание

Japan Highway Car Racing Game — это динамичный гоночный проект, который перенесет вас на скоростные шоссе Японии. Игра впечатляет детализированной графикой, широким выбором автомобилей и огромной картой для исследования. От работы в гараже над тюнингом и кастомизацией до участия в различных соревнованиях — каждый элемент продуман, чтобы подарить вам насыщенный и увлекательный геймплей.


Благодаря многопользовательскому режиму вы сможете соревноваться с реальными игроками, наслаждаясь поездками и проверяя свои навыки на высоких скоростях. Japan Highway Car Racing Game предлагает захватывающие гонки, разнообразные задания и полную свободу для воплощения вашего идеального гоночного стиля.


Информация о модах

Много денег

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Скачать Japan Highway Гонки на машинах (Мод, Много денег) v0.3 MOD APK

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Скачать Japan Highway Гонки на машинах (Мод, Много денег) 324 Мб Ссылка 2 324 Мб

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