Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GameTOV
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
648
Описание
Japan Highway Car Racing Game — это динамичный гоночный проект, который перенесет вас на скоростные шоссе Японии. Игра впечатляет детализированной графикой, широким выбором автомобилей и огромной картой для исследования. От работы в гараже над тюнингом и кастомизацией до участия в различных соревнованиях — каждый элемент продуман, чтобы подарить вам насыщенный и увлекательный геймплей.
Благодаря многопользовательскому режиму вы сможете соревноваться с реальными игроками, наслаждаясь поездками и проверяя свои навыки на высоких скоростях. Japan Highway Car Racing Game предлагает захватывающие гонки, разнообразные задания и полную свободу для воплощения вашего идеального гоночного стиля.
Информация о модах
Много денег
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