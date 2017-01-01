Описание

Gun Shop Simulator 3D Shooting предлагает вам захватывающий опыт управления оружейным магазином, где каждая продажа и сделка приближают вас к успеху. Управляйте своим собственным магазином, продавая оружие для самых разных целей — от охоты и спортивной стрельбы до профессионального использования. В вашем распоряжении разнообразный арсенал: пистолеты, винтовки, дробовики и даже редкие модели для коллекционеров. Развивайте свой бизнес, правильно организуя инвентарь и устанавливая цены, которые привлекут больше клиентов и обеспечат стабильный доход.





На пути к успеху вас ждет не только работа с клиентами, но и участие в соревнованиях по стрельбе и охоте. Вы сможете попробовать собственные навыки в стрельбе, что добавит реализма и новых возможностей в игре. С ростом вашего магазина и репутации клиенты станут приходить чаще, а среди них будут и постоянные коллекционеры. Управляйте своим оружейным бизнесом, совершенствуйте навыки стрельбы и наслаждайтесь увлекательным симулятором магазина!