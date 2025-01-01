Описание

Mafia Business: Idle Tycoon – это уникальный симулятор, где вы отправитесь в захватывающее криминальное приключение, управляя миром стильных гангстеров-животных! Постройте империю, начав с небольшого ресторана или скромной кухни, и превратите её в центр нелегального бизнеса. Здесь ваши модные питомцы будут готовить вкусные блюда для клиентов или изготавливать оружие в теневой кузнице – всё ради процветания вашей криминальной сети.





Улучшайте мебель, нанимайте персонал и повышайте уровень ваших гангстеров, чтобы получить максимальные доходы даже в ваше отсутствие. Каждый шаг приближает вас к вершине криминального мира, и каждый сотрудник вносит свой вклад в расширение империи. Добейтесь абсолютного господства и наслаждайтесь успехом, когда ваша преступная организация становится непревзойденной!