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Mafia Business: Idle Tycoon (Мод меню)

Mafia Business: Idle Tycoon (Мод меню) 1.1.25

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Версия:
1.1.25
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Velocita Z
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
129
Скриншоты
Описание

Mafia Business: Idle Tycoon – это уникальный симулятор, где вы отправитесь в захватывающее криминальное приключение, управляя миром стильных гангстеров-животных! Постройте империю, начав с небольшого ресторана или скромной кухни, и превратите её в центр нелегального бизнеса. Здесь ваши модные питомцы будут готовить вкусные блюда для клиентов или изготавливать оружие в теневой кузнице – всё ради процветания вашей криминальной сети.


Улучшайте мебель, нанимайте персонал и повышайте уровень ваших гангстеров, чтобы получить максимальные доходы даже в ваше отсутствие. Каждый шаг приближает вас к вершине криминального мира, и каждый сотрудник вносит свой вклад в расширение империи. Добейтесь абсолютного господства и наслаждайтесь успехом, когда ваша преступная организация становится непревзойденной!


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

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