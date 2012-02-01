Версия:
1.2.12
Требования:
Android 11
Разработчик:
SKYWALK
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
58
Описание
Hello Hero: LionHeart AFK приглашает вас в мир, где Лео из Hello Hero начинает свою легендарную историю, чтобы набраться сил и стать настоящим героем! Погрузитесь в атмосферу этой приключенческой ролевой игры, где вас ждут разные союзники и захватывающие возможности для формирования уникальных комбинаций героев. Постройте свою команду, сочетая способности союзников, и вместе с ними покоряйте новые вершины!
Особенности игры: Входите в игру ежедневно, чтобы получать ежедневные награды, включая драгоценные караты и уникальные бонусы. Благодаря механике автоматического роста, ваш герой растет и развивается, даже когда вы не в игре. Создавайте собственную команду, собирая разных персонажей и улучшая их способности.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
- Скорость атаки
- Тупой враг
- Более высокая скорость движения
- Всегда критический удар
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