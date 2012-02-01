Описание

Hello Hero: LionHeart AFK приглашает вас в мир, где Лео из Hello Hero начинает свою легендарную историю, чтобы набраться сил и стать настоящим героем! Погрузитесь в атмосферу этой приключенческой ролевой игры, где вас ждут разные союзники и захватывающие возможности для формирования уникальных комбинаций героев. Постройте свою команду, сочетая способности союзников, и вместе с ними покоряйте новые вершины!





Особенности игры: Входите в игру ежедневно, чтобы получать ежедневные награды, включая драгоценные караты и уникальные бонусы. Благодаря механике автоматического роста, ваш герой растет и развивается, даже когда вы не в игре. Создавайте собственную команду, собирая разных персонажей и улучшая их способности.