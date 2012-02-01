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Hello Hero: LionHeart AFK (Мод меню)

Hello Hero: LionHeart AFK (Мод меню) 1.2.12

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Версия:
1.2.12
Требования:
Android 11
Разработчик:
SKYWALK
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
58
Скриншоты
Описание

Hello Hero: LionHeart AFK приглашает вас в мир, где Лео из Hello Hero начинает свою легендарную историю, чтобы набраться сил и стать настоящим героем! Погрузитесь в атмосферу этой приключенческой ролевой игры, где вас ждут разные союзники и захватывающие возможности для формирования уникальных комбинаций героев. Постройте свою команду, сочетая способности союзников, и вместе с ними покоряйте новые вершины!


Особенности игры: Входите в игру ежедневно, чтобы получать ежедневные награды, включая драгоценные караты и уникальные бонусы. Благодаря механике автоматического роста, ваш герой растет и развивается, даже когда вы не в игре. Создавайте собственную команду, собирая разных персонажей и улучшая их способности.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Скорость атаки
  • Тупой враг
  • Более высокая скорость движения
  • Всегда критический удар
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hello Hero: LionHeart AFK (Мод меню) 400 Мб Ссылка 2 400 Мб

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