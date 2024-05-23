Food Fever: Restaurant Tycoon (Мод, Много денег) 4.1.0
Управлять собственной закусочной и развивать ресторан
Food Fever - это захватывающая видеоигра, которая позволяет игрокам воплотить свою мечту в реальность и управлять собственной закусочной. Эта игра предоставляет не только простой и приятный опыт, но и позволяет игрокам почувствовать острые ощущения управления рестораном и его развитием.
Одной из лучших особенностей Food Fever является ее широкий набор функций, которые делают ее одной из лучших игр в жанре управления рестораном. В игре вы сможете создать и управлять своей собственной закусочной, разрабатывать меню, обслуживать клиентов и расширять свой бизнес. Вы сможете приготавливать различные виды блюд и удовлетворять вкусы разнообразных клиентов.
Графика и звуковое сопровождение игры создают атмосферу ресторанного бизнеса, позволяя вам полностью погрузиться в игровой мир. Эта игра предоставляет множество увлекательных заданий и вызовов, которые позволят вам проявить свои навыки управления рестораном и достичь успеха.
Информация о модах
ㆍМод меню
ㆍМножитель цены
ㆍБесплатный ремонт
ㆍВалюта НЕ снижена
Примечание. Неограниченные ПОКУПКИ в МАГАЗИНЕ, если у вас достаточно валюты.
Скачать Food Fever: Restaurant Tycoon (Мод, Много денег) 4.1.0 взлом
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