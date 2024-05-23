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Food Fever: Restaurant Tycoon (Мод, Много денег)

Food Fever: Restaurant Tycoon (Мод, Много денег) 4.1.0

Управлять собственной закусочной и развивать ресторан
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Версия:
4.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Unimob Global
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42 520

Food Fever - это захватывающая видеоигра, которая позволяет игрокам воплотить свою мечту в реальность и управлять собственной закусочной. Эта игра предоставляет не только простой и приятный опыт, но и позволяет игрокам почувствовать острые ощущения управления рестораном и его развитием.


Одной из лучших особенностей Food Fever является ее широкий набор функций, которые делают ее одной из лучших игр в жанре управления рестораном. В игре вы сможете создать и управлять своей собственной закусочной, разрабатывать меню, обслуживать клиентов и расширять свой бизнес. Вы сможете приготавливать различные виды блюд и удовлетворять вкусы разнообразных клиентов.


Графика и звуковое сопровождение игры создают атмосферу ресторанного бизнеса, позволяя вам полностью погрузиться в игровой мир. Эта игра предоставляет множество увлекательных заданий и вызовов, которые позволят вам проявить свои навыки управления рестораном и достичь успеха.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМод меню
ㆍМножитель цены
ㆍБесплатный ремонт
ㆍВалюта НЕ снижена


Примечание. Неограниченные ПОКУПКИ в МАГАЗИНЕ, если у вас достаточно валюты.

 Теги темы: Много денег

Скачать Food Fever: Restaurant Tycoon (Мод, Много денег) 4.1.0 взлом

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Скачать Food Fever: Restaurant Tycoon (Мод, Много денег) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб

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