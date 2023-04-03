3DDrivingGame 4.0 (Мод, Много денег) 4.97
Исследуйте Сеул и стройте карьеру водителя в захватывающем симуляторе вождения
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
J.H. Games
Версия:
4.97
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
4 233
3D Driving Game 4.0 - это увлекательный симулятор вождения, который не ограничивает вас в удовольствии от автогонок. В игре используется передовая графика, чтобы создать наиболее реалистичные визуальные эффекты, позволяя вам наслаждаться оживленным городом Сеула с разных точек зрения. Здесь у вас есть возможность построить собственную карьеру водителя, исследуя различные автомобили и испытывая их в динамичных гоночных соревнованиях. Эта игра предоставляет вам множество вариантов для экстремального вождения и удовольствия от скорости.
С графикой нового поколения и захватывающим геймплеем 3D Driving Game 4.0 обещает доставить вам незабываемый опыт в мире гоночных симуляторов.
Информация о модах
Неограниченное количество денег
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