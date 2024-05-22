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Dolphin Wave (Мод, Урон)

Dolphin Wave (Мод, Урон) 3.21.0

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Требования:
Android 9
Разработчик:
HONEY PARADE GAMES Inc.
Версия:
3.21.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
jp.hpgames.dolphin
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 319

Dolphin Wave - это увлекательная игра о водных боях, которая переносит вас в мир захватывающих сражений на машинах под названием UMI. В игре представлены два основных персонажа и две роли: водителя и наводчика. В роли водителя вы берете управление машиной UMI на себя. Ваша задача - ловко маневрировать, избегая атак противника и сохраняя свою машину в целости и сохранности. В этой роли вам придется проявить ловкость и рефлексы, чтобы выжить в жаркой битве на воде.


Перевоплощаясь в наводчика, вы берете место за рулем машины UMI. Здесь ваша задача - использовать оружие и тактические уловки, чтобы уничтожить врагов. Этот персонаж играет важную роль в командной стратегии и должен быть готов к действиям в любой момент. Кроме того, в Dolphin Wave вы можете настраивать внешний вид своих персонажей, включая выбор костюмов, аксессуаров и причесок. Это добавляет элемент индивидуализации и позволяет создать уникального персонажа, отражающего ваш стиль.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель урона
  • Режим бога

Примечание : урон и режим бога передаются противнику.

Скачать Dolphin Wave (Мод, Урон) 3.21.0 взлом

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Скачать Dolphin Wave (Мод, Урон)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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