Dolphin Wave - это увлекательная игра о водных боях, которая переносит вас в мир захватывающих сражений на машинах под названием UMI. В игре представлены два основных персонажа и две роли: водителя и наводчика. В роли водителя вы берете управление машиной UMI на себя. Ваша задача - ловко маневрировать, избегая атак противника и сохраняя свою машину в целости и сохранности. В этой роли вам придется проявить ловкость и рефлексы, чтобы выжить в жаркой битве на воде.





Перевоплощаясь в наводчика, вы берете место за рулем машины UMI. Здесь ваша задача - использовать оружие и тактические уловки, чтобы уничтожить врагов. Этот персонаж играет важную роль в командной стратегии и должен быть готов к действиям в любой момент. Кроме того, в Dolphin Wave вы можете настраивать внешний вид своих персонажей, включая выбор костюмов, аксессуаров и причесок. Это добавляет элемент индивидуализации и позволяет создать уникального персонажа, отражающего ваш стиль.