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Hardboiled (Мод, Много очков)

Hardboiled (Мод, Много очков) 1.05

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Версия:
1.05
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Game Dev Team
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
780
Скриншоты
Описание

Hardboiled — это постапокалиптическая видеоигра, которая погружает игроков в мрачный и разрушенный мир после ядерной войны. Главный герой, Макс, выживший, который отправляется в опасное путешествие с целью восстановить свою жизнь и вернуть украденные детали своего автомобиля. Игра предлагает богатый выбор квестов и миссий, которые позволяют игрокам полностью контролировать свою судьбу, принимая решения, влияющие на развитие событий и конечный исход.


Исследуя заброшенный город Hardboiled, игроки столкнутся с рядом вызовов, включая враждебных противников и опасные условия, которые требуют бдительности и стратегического подхода. Каждый угол города может скрывать секреты или сокровища, добавляя элементы неожиданности и исследования в игровой процесс.


Детализированная графика и атмосферная музыкальная поддержка только углубляют погружение, делая мир игры более реалистичным и привлекательным. "Hardboiled" предлагает не просто сражения и квесты, но и возможность исследовать, адаптироваться и выживать в условиях, где каждое решение может стать решающим.



Информация о модах

Неограниченные очки навыков

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