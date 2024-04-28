Royal Affairs - это захватывающая интерактивная книга, которая погружает вас в мир престижной академии Арчамбо. В этом увлекательном путешествии, протяженностью в 437 000 слов, вы станете студентом этой академии и окунетесь в мир политической драмы, романтических напряжений и других захватывающих событий.





Действие книги разворачивается в том же мире, что и "Сливки общества", предлагая вам новые приключения и вызовы. В роли члена королевской семьи вам предстоит столкнуться с множеством трудностей, связанных с жизнью в академии, а также с напряжением, связанным с борьбой за право стать следующим королем или королевой вашей страны.





Royal Affairs предоставляет вам возможность принимать важные решения, которые будут влиять на ход сюжета и ваше будущее. Эта интерактивная книга подарит вам уникальный опыт, где вы сможете влиять на исход событий и создавать свой собственный путь в этом захватывающем мире.