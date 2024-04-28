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Royal Affairs (Мод, Без рекламы)

Royal Affairs (Мод, Без рекламы) 1.3.0

2
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Choice of Games LLC
Версия:
1.3.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 12 Мб
id приложения:
com.choiceofgames.royalaffairs
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
2
Просмотров:
912

Royal Affairs - это захватывающая интерактивная книга, которая погружает вас в мир престижной академии Арчамбо. В этом увлекательном путешествии, протяженностью в 437 000 слов, вы станете студентом этой академии и окунетесь в мир политической драмы, романтических напряжений и других захватывающих событий.


Действие книги разворачивается в том же мире, что и "Сливки общества", предлагая вам новые приключения и вызовы. В роли члена королевской семьи вам предстоит столкнуться с множеством трудностей, связанных с жизнью в академии, а также с напряжением, связанным с борьбой за право стать следующим королем или королевой вашей страны.


Royal Affairs предоставляет вам возможность принимать важные решения, которые будут влиять на ход сюжета и ваше будущее. Эта интерактивная книга подарит вам уникальный опыт, где вы сможете влиять на исход событий и создавать свой собственный путь в этом захватывающем мире.


Скриншоты

Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано без рекламы

3. Улучшенная статистика (сила убеждения)

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Royal Affairs (Мод, Без рекламы) 1.3.0 взлом

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Скачать Royal Affairs (Мод, Без рекламы)
12 Мб
Ссылка 2
12 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Royal Affairs (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 апреля 2024 00:49
Филицыя, Спасибо за отзыв! 🤍
+1
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Филицыя
Филицыя 28 апреля 2024 17:33
🖤Неплохая история хоть очень короткая.
Делала моды на эти игры, была удивлена насколько они хрупкие.
При взломе у меня забаговались страницы, достижений, характеристики персонажей..
Слава Богу что есть это сайт.🤍🤍
Здесь явно люди с прямыми руками. 😂🤍
Спасибо 🤍🖤🤍
+1
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