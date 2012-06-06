Invincible: Guarding the Globe (Мод Меню) 1.3.6
Invincible: Guarding the Globe - это игра в жанре кликера с автоматизированным управлением персонажами. События игры разворачиваются в известной вселенной и охватывают оригинальный сюжет, который взаимодействует с основным сценарием. В игре игроки встретят знакомых супергероев, организации и другие элементы вселенной.
Основной акцент в игре делается на управлении командой супергероев, которые пытаются разгадать тайну появления армии клонов. Игрокам предстоит руководить и настраивать группу, определяя роли персонажей и управляя их действиями. Параллельно с этим игроки будут решать множество других задач и проблем.
Invincible: Guarding the Globe предлагает уникальный игровой опыт во вселенной супергероев, предоставляя игрокам возможность стать частью захватывающего приключения.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим Бога
Скачать Invincible: Guarding the Globe (Мод Меню) 1.3.6 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство