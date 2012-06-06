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Invincible: Guarding the Globe (Мод Меню)

Invincible: Guarding the Globe (Мод Меню) 1.3.6

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Версия:
1.3.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ubisoft Entertainment
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 345

Invincible: Guarding the Globe - это игра в жанре кликера с автоматизированным управлением персонажами. События игры разворачиваются в известной вселенной и охватывают оригинальный сюжет, который взаимодействует с основным сценарием. В игре игроки встретят знакомых супергероев, организации и другие элементы вселенной.


Основной акцент в игре делается на управлении командой супергероев, которые пытаются разгадать тайну появления армии клонов. Игрокам предстоит руководить и настраивать группу, определяя роли персонажей и управляя их действиями. Параллельно с этим игроки будут решать множество других задач и проблем.


Invincible: Guarding the Globe предлагает уникальный игровой опыт во вселенной супергероев, предоставляя игрокам возможность стать частью захватывающего приключения.



Скриншоты

Информация о модах

1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим Бога

 Теги темы: Мод меню, Много урона, Режим бога

Скачать Invincible: Guarding the Globe (Мод Меню) 1.3.6 взлом

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Скачать Invincible: Guarding the Globe (Мод Меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

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