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World of Kungfu: Dragon&Eagle (Мод, Unlocked)

World of Kungfu: Dragon&Eagle (Мод, Unlocked) 1.0.6

Погрузитесь в пиксельную ролевую игру с богатой историей
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ChillyRoom
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
85
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в пиксельную ролевую игру с богатой историей, где боевые искусства и стратегические бои переплетаются с интригами династии Южная Сун. Начните своё путешествие в городе Сянъян и исследуйте его окрестности в пробной версии, а затем разблокируйте весь мир игры с помощью единоразовой покупки. Перенесите полный опыт игры для ПК на мобильное устройство, наслаждаясь сюжетом, путешествиями по Центральным равнинам, Башу и Цзяндуну.


Создайте свою легенду, тренируясь в древних школах боевых искусств, открывая новые стили и техники. Вас ждут разветвлённые сюжетные линии, стратегические пошаговые бои и возможность сформировать свою судьбу. Выберите свой путь от ученика до мастера в мире, где каждый выбор имеет значение. Начните своё приключение в World of Kungfu: Dragon & Eagle уже сегодня!


Информация о модах

Разблокирована полная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать World of Kungfu: Dragon&Eagle (Мод, Unlocked) v1.0.6 MOD APK

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Скачать World of Kungfu: Dragon&Eagle (Мод, Unlocked) 400 Мб Ссылка 2 400 Мб

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