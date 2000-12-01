Описание

Погрузитесь в пиксельную ролевую игру с богатой историей, где боевые искусства и стратегические бои переплетаются с интригами династии Южная Сун. Начните своё путешествие в городе Сянъян и исследуйте его окрестности в пробной версии, а затем разблокируйте весь мир игры с помощью единоразовой покупки. Перенесите полный опыт игры для ПК на мобильное устройство, наслаждаясь сюжетом, путешествиями по Центральным равнинам, Башу и Цзяндуну.





Создайте свою легенду, тренируясь в древних школах боевых искусств, открывая новые стили и техники. Вас ждут разветвлённые сюжетные линии, стратегические пошаговые бои и возможность сформировать свою судьбу. Выберите свой путь от ученика до мастера в мире, где каждый выбор имеет значение. Начните своё приключение в World of Kungfu: Dragon & Eagle уже сегодня!