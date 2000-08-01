Wandering Mercenary Force (Мод меню) 1.08.00
Создайте сильнейшую группу наёмников и покорите мир тактики
Wandering Mercenaries — это автобаттлер с очаровательной точечной графикой, где вы возглавите группу наёмников, стремящихся стать самой могущественной командой в мире. Собирайте уникальных персонажей, комбинируйте их способности и создавайте синергии, чтобы перевернуть ход битвы в свою пользу.
Используйте артефакты для усиления стратегий и преодоления самых сложных испытаний. Однако будьте готовы к неожиданным поворотам, ведь особые способности Стража могут превратить победу в поражение!
Игра предлагает глубокую тактическую систему, которая позволяет разрабатывать уникальные стратегии и выделяться среди других игроков. Начните своё приключение, создавая команду, которая станет легендой в мире Wandering Mercenaries. Вы готовы к вызову? Соберите свою армию уже сегодня!
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
Скачать Wandering Mercenary Force (Мод меню) v1.08.00 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer