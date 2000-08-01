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Wandering Mercenary Force (Мод меню)

Wandering Mercenary Force (Мод меню) 1.08.00

Создайте сильнейшую группу наёмников и покорите мир тактики
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Версия:
1.08.00
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ysgames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
169
Скриншоты
Описание

Wandering Mercenaries — это автобаттлер с очаровательной точечной графикой, где вы возглавите группу наёмников, стремящихся стать самой могущественной командой в мире. Собирайте уникальных персонажей, комбинируйте их способности и создавайте синергии, чтобы перевернуть ход битвы в свою пользу.


Используйте артефакты для усиления стратегий и преодоления самых сложных испытаний. Однако будьте готовы к неожиданным поворотам, ведь особые способности Стража могут превратить победу в поражение!


Игра предлагает глубокую тактическую систему, которая позволяет разрабатывать уникальные стратегии и выделяться среди других игроков. Начните своё приключение, создавая команду, которая станет легендой в мире Wandering Mercenaries. Вы готовы к вызову? Соберите свою армию уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Wandering Mercenary Force (Мод меню) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

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