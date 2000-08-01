Описание

Wandering Mercenaries — это автобаттлер с очаровательной точечной графикой, где вы возглавите группу наёмников, стремящихся стать самой могущественной командой в мире. Собирайте уникальных персонажей, комбинируйте их способности и создавайте синергии, чтобы перевернуть ход битвы в свою пользу.





Используйте артефакты для усиления стратегий и преодоления самых сложных испытаний. Однако будьте готовы к неожиданным поворотам, ведь особые способности Стража могут превратить победу в поражение!





Игра предлагает глубокую тактическую систему, которая позволяет разрабатывать уникальные стратегии и выделяться среди других игроков. Начните своё приключение, создавая команду, которая станет легендой в мире Wandering Mercenaries. Вы готовы к вызову? Соберите свою армию уже сегодня!